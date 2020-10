Lega Gubbio, pieno sostegno ai ristoratori e alle attività commerciali

Condivisa la posizione della Lega Umbria che chiede aperture dei negozi di vicinato nei giorni festivi

“Pieno sostegno ai ristoratori, alle attività commerciali, al mondo dello sport e della cultura fortemente penalizzati dalle disposizioni dell’ultimo Dpcm”.

Ad affermarlo i componenti della sezione Lega di Gubbio guidata da Luca Ramacci che insieme ai consiglieri comunali Michele Carini, Stefano Pascolini e Angelo Baldinelli si impegneranno a ridurre, per quanto possibile, i disagi di queste categorie in grande difficoltà.

Per questo motivo si uniscono alle richieste dei consiglieri regionali della Lega Umbria che auspicano un intervento della Giunta regionale per garantire le aperture dei negozi di vicinato nei giorni festivi, per salvaguardare il tessuto economico locale.

“Inoltre – prosegue la sezione Lega – auspichiamo che l’amministrazione comunale adotti tutti gli interventi necessari per venire incontro alle esigenze di queste categorie economiche, con l’obiettivo di tutelare e preservare il nostro tessuto economico e sociale pesantemente compromesso non solo dalla prima ondata della pandemia, ma anche una grave crisi ereditata dal passato che vede il nostro territorio agli ultimi posti delle statistiche regionali in termini economici e occupazionali. Lanciamo infine un appello ai nostri cittadini per invitarli a fare acquisti nelle attività del nostro territorio ed evitare un ulteriore impoverimento del tessuto economico”.