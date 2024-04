Ospedale Branca, giornate di visite e convegno dedicati alle donne

Ospedale Branca, cinque giornate di visite gratuite ed un convegno dedicati alle donne

Sono organizzate in occasione dell’H-Open Week 2024, promosso dalla fondazione Onda nell’ambito della rete italiana degli ospedali con bollini rosa

Tante visite, colloqui ed esami gratuiti sono in programma anche quest’anno al Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino che aderisce all’H-Open Week, che si terrà dal 18 al 24 aprile, giunto alla sua nona edizione e promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (che si celebra il 22 aprile), con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. La struttura eugubina è tra le oltre 260 del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa.

Giovedì 18 aprile sono in programma diverse visite. Dalle ore 9 alle 12 sono previsti colloqui telefonici con uno psicologo contattando il giorno del colloquio il numero 075 8934527. Non è necessaria prenotazione. Dalle 13 alle 14 presso l’ambulatorio di senologia sarà possibile effettuare una visita con un medico senologo o una ecografia per donne che effettuano un primo accesso al servizio (utenti che non hanno ancora mai eseguito una visita senologica) in età compresa tra 30-35 anni. E’ necessario prenotarsi al numero 075 8934693 (dalle 13 alle 14) fino ad esaurimento posti. Dalle 14 alle 16 presso l’ambulatorio di neurologia (Poliambulatorio A) sarà possibile effettuare una visita neurologica vascolare. Per prenotazioni: 075 9270531 (dalle 8 alle 14) fino ad esaurimento posti.

Venerdì 19 aprile, dalle 12 alle 14, presso l’ambulatorio di neurologia (Poliambulatorio A) si potrà effettuare un doppler vascolare. Per prenotazioni: 075 9270531 (dalle 8 alle 14) fino ad esaurimento posti. Dalle 13 alle 14 presso l’ambulatorio di senologia sarà possibile effettuare una visita con un medico senologo o una ecografia per donne che effettuano un primo accesso al servizio (utenti che non hanno ancora mai eseguito una visita senologica) in età compresa tra 30-35 anni. E’ necessario prenotarsi al numero 075 8934693 (dalle 13 alle 14) fino ad esaurimento posti. Dalle 13,30 alle 16 presso l’ambulatorio diabetologico (Poliambulatorio A) può essere eseguita una visita in presenza con nutrizionista e diabetologo per donne in età compresa tra i 30-50 anni. Per prenotazioni: 075 8934514 (dalle 13 alle 14) fino ad esaurimento posti. Dalle ore 15 alle 17 presso l’Auditorium è previsto il convegno, ad ingresso libero, “Il dolore pelvico cronico: questo misconosciuto” con Wilma Annamaria Rociola, dirigente medico Urologia dell’Usl Umbria 1.

Sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18, presso l’ambulatorio di cardiologia (Poliambulatorio A) si terranno visite e colloqui con un cardiologo. Per prenotazioni: 075 9270531 (dalle 8 alle 14) fino ad esaurimento posti.

Martedì 23 aprile, dalle 9 alle 12, sono previsti colloqui telefonici con uno psicologo contattando il giorno del colloquio il numero 075 8934527. Non è necessaria prenotazione. Dalle ore 14,30 alle 18,30 presso l’ambulatorio Ginecologico sono in programma visite con un ginecologo ed un’ostetrica in presenza con donne in età fertile, in peri-menopausa e post-menopausa. Per prenotazioni: 075 9270466 (dalle 13 alle 15) fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 24 aprile dalle ore 8 alle 8,30 e dalle 14,30 alle 18 presso l’ambulatorio Diabetologia (Poliambulatorio A) sono in programma delle visite con un medico endocrinologo ed ecografie tiroidee. Per prenotazioni: 075 8934514 (dalle 8 alle 14) fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

L’iniziativa H-Open Week sulla Salute della Donna è realizzata con il contributo incondizionato di Astellas Pharma, Gedeon Richter, Prodeco Pharma e Theramex, con il sostegno di Profumerie eb® di Esselunga e con il patrocinio di Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani – AOGOI, A.P.S. Senonetwork Italia, Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale – SICCR, Società Italiana di Diabetologia – SID, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse – SIDeMaST, Società Italiana di Endocrinologia – SIE, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – SIGO, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – SIIA, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia – SINPF, Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU, Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society – SIP-IRS, Società Italiana di Psichiatria – SIP, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare – SIPREC.