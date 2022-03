Rugby Gubbio archivia la questione Ancona, al Coppiolo finisce 31-22

“Abbiamo vinto, ma che fatica!” è stata la frase che un signore a fianco a me ha pronunciato dopo la vittoria, un po’ sofferta, del Rugby Gubbio al Coppiolo contro l’Unione Rugbistica Anconitana.

Fonte Ufficio Stampa

Rugby Gubbio

Bella partita, ben 9 mete, 5 per il Gubbio, 4 per l’Ancona, alcune di queste scaturite da errori dello stesso Rugby Gubbio che però è riuscito a rimanere concentrato e lucido fino a fine partita, incassando la vittoria finale. In questa Fase Promozione interregionale del Campionato Serie C di Rugby il Gubbio arriva così a quota 3 vittorie e una sola sconfitta a casa del San Benedetto del Tronto.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Mattia Scotti, Tosti Riccardo, Giuseppe Casagrande (autore di una bella meta), Sebastiano Capannelli (vC), Piermatti Andrea Maria, Alessio Merangola, Francesco Rossi (C), Marco Caroli (autore di una meta), Federico Larrecharte (autore di ben due mete), Marco Pascolini, Giacomo Bellezza, Andrea Stefani, Tommaso Tommaso, Giovanni Di Fiore, Riccardo Tomassoli, Michele Rossi, Samuel Giacomini, Luigi Pretotto, Luca Desideri, Tommaso Del Ventura, Francesco Lorenzi, Alessio Ghirelli.

Alla guida della compagine eugubina coach Gianluca Gamboni insieme a Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche. Ora due partite fuori casa, il 3 Aprile a Città di Castello, ultima giornata del girone di andata e il 10 Aprile a Fano, prima giornata del girone di ritorno.

Domenica mattina, sempre al Coppiolo, si è giocata anche la partita Perugia/Gubbio – Jesi U17. 49-20 per Jesi, dopo una partita molto combattuta.