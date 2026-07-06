Wonderlast Music Festival lancia la quinta edizione a Gubbio

Confturismo, il turismo dei piccoli comuni vale 1,6 miliardi ROMA (ITALPRESS) – In Italia sono 2.137 i comuni delle aree interne con una vocazione turistica, ma soltanto il 16%, circa 350, riesce attualmente a esprimere in modo efficace il proprio potenziale. Queste destinazioni producono oltre 128 milioni di pernottamenti all’anno e una spesa turistica che vale 25 miliardi di euro. E’ quanto emerge dalla […]

Pastore “GSE gestisce 2,5 mln di impianti, spiegare transizione è sfida decisiva” ROMA (ITALPRESS) – “Quando un cittadino installa un impianto fotovoltaico o un Comune costituisce una comunità energetica, lì c’è il GSE. Il nostro compito è essere l’abilitatore della transizione energetica in Italia. Si tratta di un tema che riguarda tutti perchè incide direttamente sulla vita quotidiana. Il sistema energetico è però complesso e il nostro […]

Tv 4K, cresce la diffusione dei televisori e dei contenuti Ultra HD ROMA (ITALPRESS) – Il 4K non è più una tecnologia per pochi appassionati: è ormai entrato stabilmente nelle nostre case. La vendita di televisori Ultra HD ha superato, nei primi mesi del 2026, il 55% del mercato nazionale, e racconta un cambiamento profondo nel modo di guardare la televisione. Non si tratta soltanto di una […]

Frederic Massara nuovo chief football officer della Juventus Giorgio Chiellini assume il ruolo di chief club affairs officer

Ucraina, Zelensky “Putin teme per la sua vita, pace vicina se lascerà Mosca” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Putin “teme per la sua vita”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, di cui ha riportato alcuni stralci sui suoi profili social. “Quando non saranno più cento, ma mille i droni che raggiungeranno Mosca, e quando lui lo percepirà e lo vedrà, gli verrà consigliato di […]

Doppio De Ketelaere e Lukaku: il Belgio batte gli Usa 4-1 ed è ai quarti Non basta il gol di Tillmann: Stati Uniti eliminati con Balogun in campo

Merino beffa il Portogallo al 91′, la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti Si chiude agli ottavi l'ultimo Mondiale della carriera di CR7, in lacrime a fine match

Cina, stop alle agevolazioni fiscali per alcuni veicoli ecologici PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno annunciato che, a partire dal primo gennaio 2027, il Paese cancellerà le politiche che prevedono il dimezzamento della tassa su veicoli e natanti a risparmio energetico e l’esenzione dalla tassa per alcuni veicoli a nuova energia (NEV), tra cui veicoli commerciali completamente elettrici, veicoli elettrici ibridi plug-in […]

La sonda cinese Tianwen-2 avvia l’esplorazione scientifica di un asteroide PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La sonda cinese Tianwen-2 è arrivata con successo a una distanza di 20 chilometri dall’asteroide 2016HO3, consentendole di iniziare l’esplorazione scientifica dopo un viaggio di circa 400 giorni e di approssimativamente un miliardo di chilometri. Lo ha annunciato oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). La Cina ha lanciato la […]