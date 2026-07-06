Wonderlast Music Festival lancia la quinta edizione a Gubbio

Grandi nomi della musica nazionale attesi
GUBBIO, 6 luglio 2026 – La città si prepara ad accogliere una delle manifestazioni musicali più rilevanti e partecipate del territorio regionale. Nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 luglio, l’area del Wonderlast Park ospiterà la quinta edizione della kermesse, un appuntamento che negli anni recenti ha saputo catalizzare l’attenzione di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina all’interno della Sala Consiliare di Palazzo Pretorio a Gubbio, al tavolo dei relatori erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili Carlotta Colaiacovo, l’organizzatore della manifestazione Giordano Babucci e il vicesindaco Francesco Gagliardi. L’obiettivo è superare gli eccellenti riscontri della passata stagione, che aveva registrato l’afflusso di oltre diecimila spettatori.
Il fulcro della manifestazione sarà una programmazione musicale variegata e di alto profilo, studiata per intercettare un pubblico eterogeneo che affianca ai più giovani anche famiglie e appassionati di diverse fasce d’età. Sul palco principale si avvicenderanno alcuni dei nomi più influenti e seguiti della scena discografica contemporanea nazionale. Tra gli artisti più attesi spiccano Anna, Emis Killa, Il Pagante, Samurai Jay e 22Simba. Accanto a loro, una nutrita selezione di altri musicisti e dj si occuperà di animare le due giornate di intrattenimento continuo. Gli organizzatori hanno strutturato il festival in modo da offrire un’esperienza globale e poliedrica, la quale non si limiterà alle sole esibizioni live ma comprenderà ampie aree dedicate alla socialità, punti di ristoro alimentare, attrazioni e spettacoli collaterali.
Nel corso della presentazione, l’assessore Carlotta Colaiacovo ha evidenziato l’importante percorso di crescita compiuto dalla rassegna, capace di imporsi in breve tempo come un punto di riferimento nel panorama estivo dell’Umbria. Secondo l’amministratrice locale, la città dimostra in questo modo la capacità di ospitare grandi eventi contemporanei dedicati alle nuove generazioni. L’amministrazione comunale considera strategico sostenere contesti di aggregazione che siano sani, sicuri e caratterizzati da un’elevata qualità organizzativa. Queste manifestazioni, ha spiegato l’assessore, rappresentano occasioni fondamentali di incontro e partecipazione collettiva che rendono il tessuto urbano attivo e appetibile per i visitatori, ringraziando lo staff organizzativo per la dedizione e la serietà dimostrate nel far evolvere il progetto anno dopo anno.
La massiccia affluenza di pubblico genera una ricaduta diretta e tangibile sull’economia della zona, portando benefici concreti alle strutture alberghiere, ai servizi di ristorazione e alle attività commerciali locali. L’assessore Colaiacovo ha inoltre ricordato che il festival permette a molte persone di scoprire le bellezze cittadine per la prima volta. Questo tipo di turismo culturale e d’intrattenimento contribuisce a veicolare un’immagine dinamica e moderna della località, la quale affianca alle celebri tradizioni storiche una proposta legata ai linguaggi della contemporaneità. Durante l’incontro con i giornalisti, Giordano Babucci ha ripercorso le tappe storiche del festival, nato inizialmente con l’intento di offrire una proposta musicale di livello al territorio e strutturatosi oggi come una solida realtà apprezzata su scala nazionale grazie a una programmazione artistica sempre più ambiziosa.
In conclusione della conferenza stampa, il vicesindaco Francesco Gagliardi ha preso la parola per ribadire la valenza strategica della due giorni di concerti per lo sviluppo locale. I grandi eventi culturali e musicali si configurano infatti come efficaci strumenti di marketing territoriale in grado di attrarre flussi turistici continuativi. Gagliardi ha sottolineato come la manifestazione arricchisca in modo significativo il cartellone degli eventi estivi e confermi l’idoneità logistica della città nel gestire e ospitare produzioni di rilevanza nazionale. L’appuntamento per l’apertura dei cancelli è fissato per l’11 luglio presso il Wonderlast Park, dove l’intera comunità cittadina si appresta a vivere le due giornate conclusive di musica e condivisione, come riporta il comunicato di Federica Grandis Ufficio Stampa Comune di Gubbio.
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