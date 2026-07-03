Al via l’ottava edizione del progetto civico dei City Angels

I giovani a Gubbio curano l’Orto di San Francesco col Rotary

L’iniziativa di cittadinanza attiva sul territorio

Lunedì 6 luglio 2026 segnerà il momento dell’avvio ufficiale dell’ottavo anno consecutivo per l’importante iniziativa sociale denominata City Angels – Senso Civico Cercasi. Si tratta di un percorso formativo e operativo di cittadinanza attiva interamente dedicato alle nuove generazioni, nato grazie alla stretta e proficua sinergia tra il Rotary Club Gubbio e l’amministrazione comunale della città umbra, in particolar modo attraverso il lavoro svolto dall’assessorato alle Politiche Giovanili insieme al servizio locale dell’Informagiovani.

La presentazione formale del programma delle attività estive si è tenuta nella mattinata odierna durante una conferenza stampa ufficiale a cui hanno preso parte le principali autorità cittadine responsabili del progetto e i ragazzi che saranno parte integrante dell’esperienza ecologica e comunitaria. L’obiettivo primario risiede nella volontà di stimolare nei partecipanti una profonda cura per lo spazio pubblico circostante, trasmettendo l’autentico valore del bene collettivo attraverso un’opera manuale capace di lasciare una traccia duratura all’interno del tessuto urbano locale.

Due settimane di interventi e manutenzione dell’area

Il calendario dei lavori prevede una durata complessiva di quattordici giorni, con una scansione quotidiana che andrà dal lunedì fino al venerdì. I giovani operatori volontari si ritroveranno ogni mattina per svolgere tre ore continuative di attività operative concentrate nella zona dell’Orto di San Francesco, un’area di straordinaria importanza storica e naturalistica per l’intera comunità eugubina. I compiti affidati ai ragazzi riguarderanno specificamente il restauro e la riverniciatura delle panchine in legno degradate dagli agenti atmosferici, la manutenzione e la cura ordinaria delle zone verdi, la riparazione strutturale e il ripristino dell’efficienza dell’impianto di illuminazione pubblica, oltre ad altri interventi diffusi di pulizia finalizzati a ridare pieno decoro urbano e una totale fruibilità turistica e residenziale allo spazio.

La ricorrenza storica degli ottocento anni francescani

La scelta strategica del luogo di intervento per questa edizione estiva riveste un’importanza fondamentale e dal valore storico eccezionale. Il 2026 coincide infatti con l’ottavo centenario della morte di San Francesco, una ricorrenza solenne che sta convogliando nel comune di Gubbio un flusso costante e numeroso di pellegrini, fedeli e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo. Ripristinare l’ordine e la bellezza visiva di uno degli scorci francescani più carichi di spiritualità significa cooperare in modo concreto alla macchina dell’accoglienza turistica cittadina, valorizzando in prima persona un bene comune inestimabile.

L’assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Colaiacovo ha espresso grande soddisfazione durante l’incontro con i giornalisti, definendo l’attività non come un mero intervento tecnico di manutenzione dei parchi, bensì come un vero e proprio cammino pedagogico volto a far comprendere come il patrimonio pubblico sia una proprietà condivisa di ogni singolo cittadino. Vedere l’energia dei ragazzi e la loro disponibilità spontanea a favore della collettività rappresenta un segnale forte per la comunità, specialmente in un anno così simbolico.

Il presidente del Rotary Club Gubbio Stefano Pisoni ha voluto rimarcare come questa iniziativa si confermi storicamente come uno dei punti cardine delle attività svolte dall’associazione filantropica sul territorio umbro. Negli anni passati sono stati centinaia i ragazzi che hanno potuto fare esperienza diretta del valore civico della cooperazione, sviluppando un forte rispetto reciproco per l’ambiente comune. Ogni singola edizione passata ha lasciato un segno tangibile nella città di Gubbio, contribuendo parallelamente alla maturazione etica e personale dei ragazzi coinvolti, oggi veri protagonisti attivi del proprio futuro.