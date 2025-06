Arrestato a Gubbio con cocaina nascosta nei muri

Un ventiseienne albanese è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, con precedenti penali e non residente in Italia, è stato intercettato durante un servizio di pattugliamento nel centro storico, organizzato per contrastare il traffico e l’uso di stupefacenti.

Durante le operazioni di osservazione, i militari hanno notato che l’uomo si avvicinava con frequenza ad alcune feritoie presenti nei muri di vicoli cittadini, dove celava e successivamente recuperava piccoli involucri. I Carabinieri hanno quindi rinvenuto tre dosi di cocaina già sistemate in una delle feritoie e sei in un’altra.

Il soggetto è stato bloccato mentre cercava di recuperare altra droga. Tentando la fuga, ha opposto resistenza ma è stato raggiunto e immobilizzato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di ulteriori cinque dosi di cocaina, per un totale di circa dieci grammi, e di 1360 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Su disposizione della Procura di Perugia, è stato arrestato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha convalidato l’arresto imponendogli il divieto di ritorno in Umbria.