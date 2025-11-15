Polizia di Stato a Gubbio, lezione di legalità e web sicuro

Studenti e docenti coinvolti in un incontro su cyberbullismo e prevenzione

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Istituto Cassata Gattapone di Gubbio per un appuntamento dedicato alla cultura della legalità e alla sicurezza digitale. L’iniziativa, organizzata nell’aula magna della scuola, ha visto la partecipazione di 260 alunni e 22 insegnanti, con il coordinamento della referente per il cyberbullismo, professoressa Chiara Mancini.

Gli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria hanno dialogato con i ragazzi delle classi finali della scuola secondaria di primo grado, affrontando temi di grande attualità legati all’uso consapevole della rete. L’incontro ha offerto agli studenti la possibilità di comprendere come i comportamenti online possano avere conseguenze dirette nella vita quotidiana, stimolando una riflessione critica sulla propria “identità digitale”.

Particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni di cyberbullismo, adescamento online e hate speech, con un approfondimento sulle modalità di prevenzione e sulle buone pratiche da adottare nell’utilizzo dei social network. Gli agenti hanno sottolineato l’importanza di un approccio responsabile, evidenziando i rischi legati alla condivisione di immagini intime e alla diffusione di contenuti offensivi.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno posto numerose domande e condiviso esperienze personali, dimostrando consapevolezza crescente verso i pericoli della rete. Per favorire il consolidamento dei contenuti, è stato distribuito materiale informativo che consentirà a docenti e alunni di approfondire ulteriormente le tematiche trattate.

L’incontro si inserisce nel più ampio programma di educazione alla legalità promosso dalla Polizia di Stato nelle scuole italiane, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e diffondere strumenti utili a contrastare i comportamenti scorretti online.

La giornata a Gubbio ha rappresentato un momento di confronto diretto e costruttivo, in cui istituzioni e comunità scolastica hanno condiviso valori di responsabilità e rispetto, ribadendo che la prevenzione resta la via più efficace per garantire un ambiente digitale sicuro e inclusivo.

Keyword: Polizia di Stato, Gubbio, legalità, studenti, docenti, cyberbullismo, sicurezza, rete, social, prevenzione, hate speech, immagini intime, scuola, Umbria, educazione