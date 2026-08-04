Controlli dei Carabinieri: denunciato ubriaco alla guida a Gubbio

Verifiche nel weekend: tre segnalati per uso di stupefacenti ora

🚔 Controlli rafforzati dei Carabinieri nel fine settimana a Gubbio durante gli eventi musicali. Denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza e tre persone segnalate per consumo di sostanze stupefacenti.

Servizi rafforzati durante il fine settimana

La Compagnia dei Carabinieri di Gubbio ha intensificato i controlli sul territorio in occasione del fine settimana, caratterizzato da una presenza particolarmente elevata di persone nel territorio di Gubbio e della fascia appenninica, favorita dall’avvio della stagione estiva.

L’attività di vigilanza è stata pianificata per garantire l’ordine pubblico e assicurare condizioni di sicurezza lungo la rete viaria maggiormente interessata dagli spostamenti del pubblico.

Controllate 160 persone e cento veicoli

Nel corso dei servizi sono state identificate circa 160 persone, mentre i militari hanno sottoposto a controllo 100 veicoli, concentrando l’attività sulle principali vie di accesso alla città e nelle aree interessate dagli eventi.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato al ritiro di una patente di guida per una violazione amministrativa e alla denuncia in stato di libertà di un automobilista.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Un conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia dopo essere risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

L’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contestazione emersa a seguito degli accertamenti effettuati dai militari durante i posti di controllo predisposti nel territorio.

Tre persone segnalate alla Prefettura

Nel corso delle verifiche i Carabinieri hanno inoltre individuato tre persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Le sostanze rinvenute erano cocaina e hashish. I tre assuntori sono stati segnalati alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, mentre le dosi sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Controlli mirati per la sicurezza del territorio

La Compagnia dei Carabinieri di Gubbio conferma il rafforzamento dei servizi di prevenzione in occasione degli eventi che richiamano un elevato afflusso di pubblico.

L’obiettivo dell’attività è quello di prevenire comportamenti illeciti, garantire condizioni di sicurezza e vigilare sulla regolarità della circolazione stradale, attraverso controlli mirati e una presenza costante delle pattuglie sul territorio.

Le operazioni svolte nel fine settimana si inseriscono nell’attività ordinaria di monitoraggio dell’Arma, finalizzata alla tutela della comunità e alla prevenzione dei reati durante i periodi di maggiore affluenza di persone.