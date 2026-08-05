Area sosta camper Rocca Flea nuovo progetto per il turismo

Approvato l’accordo con il privato a Gualdo Tadino

🏗️ Gualdo Tadino dà il via libera alla nuova area sosta camper Rocca Flea: 12 piazzole tecnologiche, area verde a cuore e servizi digitali grazie a oltre 158mila euro di finanziamento pubblico-privato per sostenere il turismo itinerante

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Gualdo Tadino, 5 08 2026 – La Giunta Comunale di Gualdo Tadino ha approvato ufficialmente lo schema di accordo di partenariato pubblico-privato, ponendo le basi per la firma della convenzione con la società Mc Regem S.r.l. contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo. L’iniziativa riguarda la realizzazione di una modernissima infrastruttura destinata all’accoglienza del turismo itinerante, ubicata nelle immediate vicinanze del centro storico e dell’imponente fortezza monumentale cittadina. Il provvedimento rappresenta un passaggio cruciale per concretizzare un piano di sviluppo territoriale su cui l’amministrazione locale punta in modo strategico, come riferisce il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.

Dettagli del progetto e riqualificazione urbana

L’intervento comporta la trasformazione e la riqualificazione di una porzione dell’attuale parcheggio pubblico situato in Via Zoccolanti, un’area già di proprietà dell’amministrazione comunale. Nello specifico, una superficie complessiva di circa 1.250 metri quadrati verrà interamente riconvertita per ospitare 12 piazzole attrezzate destinate alla sosta temporanea dei veicoli ricreazionali. La restante porzione dell’area, pari a circa 1.450 metri quadrati, continuerà a svolgere la funzione di parcheggio per le automobili, assicurando una disponibilità residua di circa 35 posti auto complessivi per la collettività e i visitatori.

Dotazioni tecnologiche e servizi digitali

L’infrastruttura sarà dotata di attrezzature moderne rispecchiando i criteri del bando ministeriale di riferimento. Il perimetro della struttura verrà interamente recintato e munito di accessi automatizzati, gestibili interamente attraverso un sistema di controllo da remoto. I viaggiatori potranno infatti prenotare e pagare la sosta tramite una piattaforma digitale integrata. All’interno saranno posizionate tre colonnine per la ricarica elettrica, una zona camper-service per il carico e lo scarico delle acque, illuminazione ad altissima efficienza con tecnologia a LED, una rete di videosorveglianza per garantire la massima sicurezza e la connessione Wi-Fi gratuita. Inoltre, per fornire informazioni turistiche aggiornate, verrà installato un totem digitale da 55 pollici con funzione di infopoint.

Ambiente, accessibilità e territorio

Un elemento distintivo dell’area sarà uno spazio verde modellato a forma di cuore, un chiaro richiamo identitario alla caratteristica conformazione urbanistica del centro storico cittadino. L’intera struttura risulterà pienamente accessibile alle persone con disabilità o con difficoltà motorie e comprenderà un settore specificamente allestito per l’accoglienza degli animali da compagnia. Per favorire l’intermodalità e la mobilità dolce, verranno montate rastrelliere per biciclette, pensate per intercettare gli escursionisti che intendono esplorare la ricca rete di sentieri dell’Appennino umbro-marchigiano e la vicina località di Valsorda.

Quadro economico

L’investimento complessivo programmato per la realizzazione dell’opera ammonta a 158.594,00 euro. Tale somma è sostenuta da differenti fonti finanziarie: un contributo di 72.000,00 euro assegnato dal Ministero del Turismo nell’ambito delle risorse dedicate ai piccoli Comuni italiani, un cofinanziamento diretto da parte del Comune pari a 53.000,00 euro e un investimento privato di 33.594,00 euro a carico della società Mc Regem S.r.l. La quota fornita dal partner privato coprirà la licenza d’uso della piattaforma gestionale, le colonnine per la corrente, il box di supervisione e il varco automatizzato.

Durata della concessione

La gestione dei servizi collegati all’impianto è stabilita sulla base di una concessione della durata di dieci anni, senza alcuna possibilità di rinnovo automatico o tacito. Un aspetto di primaria importanza per l’ente pubblico è legato alla sostenibilità economica dell’operazione: l’accordo prevede infatti che non vi sia alcun costo di gestione a carico del bilancio comunale. Le spese relative alla manutenzione ordinaria, le utenze elettriche e idriche e tutti gli oneri legati al funzionamento della struttura rimarranno interamente a carico del concessionario privato.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

L’Assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi ha sottolineato come la combinazione tra finanziamenti ministeriali, fondi municipali e l’accordo di partenariato permetta alla città di arricchire in modo significativo la propria offerta turistica, riqualificando al contempo un’area di parcheggio preesistente. L’esponente della giunta ha evidenziato il valore strategico della posizione a ridosso del centro, ringraziando gli uffici comunali per il lavoro svolto e il progettista Massimiliano Mariani per aver saputo integrare l’opera nell’ambiente naturale circostante.

Contestualmente, l’Assessore al Turismo Gabriele Bazzucchi e l’Assessore allo Sviluppo Economico e Transizione Digitale Giorgio Locchi hanno ribadito il valore strategico dell’investimento per il rafforzamento dell’accoglienza locale. I due assessori hanno evidenziato che la presenza di strumenti tecnologici come l’infopoint digitale, i pagamenti telematici e i sistemi di ricarica consentirà alla città di dotarsi di un punto di riferimento moderno per il turismo all’aria aperta, generando ricadute economiche positive sull’intero comprensorio montano.