Trofeo Fagioli celebra sessant’anni con libro e mostra a Gubbio

Due eventi aprono la settimana della Supersalita dal 12 agosto

🏁 Gubbio celebra la storia del Trofeo Luigi Fagioli con una mostra e un nuovo libro dedicati ai “Favolosi 60”. Dal 12 agosto prende il via il programma culturale che accompagnerà la prima finale del Campionato Italiano Supersalita.

Gubbio si prepara alla settimana del Trofeo Luigi Fagioli

La città di Gubbio entra nel vivo dell’attesa per il 61° Trofeo Luigi Fagioli, in programma dal 21 al 23 agosto, appuntamento valido come prima “finale” del Campionato Italiano Supersalita 2026 e considerato una delle cronoscalate più prestigiose del panorama nazionale.

La manifestazione sportiva sarà preceduta da un ricco calendario di iniziative culturali che prenderà il via mercoledì 12 agosto, con due eventi dedicati alla storia della celebre gara automobilistica e al traguardo delle sessanta edizioni consecutive raggiunto lo scorso anno.

Una mostra ripercorre l’epopea della cronoscalata

Tra gli appuntamenti principali figura la mostra fotografica e interattiva “I favolosi sessanta”, che sarà inaugurata il 12 agosto alle ore 18 e resterà aperta fino al 23 agosto nei locali della Galleria della Porta, in Corso Garibaldi.

L’esposizione accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia del Trofeo Luigi Fagioli, nato nel 1966, raccontando l’evoluzione della cronoscalata Gubbio-Madonna della Cima attraverso immagini, documenti e testimonianze.

Il percorso espositivo partirà dalle fotografie in bianco e nero delle prime edizioni per arrivare agli anni Ottanta, Novanta e alle immagini più recenti della competizione. Una sezione sarà dedicata ai vincitori della gara e ai numerosi piloti e protagonisti eugubini che hanno contribuito alla crescita della manifestazione.

La mostra sarà arricchita anche dall’esposizione di vetture da competizione, da contenuti multimediali e da uno spazio dedicato ai cento anni dell’Automobile Club Perugia, celebrati lo scorso anno in concomitanza con il sessantesimo anniversario del Trofeo.

Arriva il secondo volume dedicato alla storia della gara

Nella stessa giornata sarà presentata anche la seconda parte del libro “Di piloti, bolidi e altre storie”, firmato dal fotografo e scrittore eugubino Tonino Menichetti.

A distanza di otto anni dalla pubblicazione del primo volume, dedicato alle edizioni disputate fino al 2017, il nuovo lavoro raccoglie il racconto delle stagioni successive fino al 2025, anno che ha coinciso con la sessantesima edizione della manifestazione.

Nelle 156 pagine del libro trovano spazio testimonianze dei protagonisti, fotografie, classifiche, dati statistici e l’aggiornamento dell’elenco dei piloti che hanno preso parte almeno una volta al Trofeo Luigi Fagioli.

Dopo i saluti istituzionali, il volume sarà presentato in un incontro con l’autore al quale parteciperà anche Mario Donnini, giornalista della redazione di Autosprint e scrittore.

Il sostegno del territorio alle iniziative

Le due iniziative sono state promosse dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, che ha organizzato gli eventi grazie anche al sostegno della Fondazione Perugia.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato inoltre partner storici della manifestazione, tra cui Rampini Auto e Romeoauto, realtà imprenditoriali da anni vicine all’organizzazione del Trofeo Luigi Fagioli e alle attività dedicate alla valorizzazione della cronoscalata.

Iscrizioni aperte fino al 17 agosto

Sul fronte sportivo proseguono intanto le iscrizioni alla 61ª edizione della gara, che resteranno aperte fino alle 23.59 di lunedì 17 agosto.

Le procedure dovranno essere completate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale riservato dell’Automobile Club d’Italia e successivamente mediante la piattaforma dedicata, dove piloti, team e scuderie potranno perfezionare la documentazione richiesta.

Prima finale della Supersalita e validità tricolore

Dal 21 al 23 agosto il Trofeo Luigi Fagioli assegnerà punti fondamentali per il Campionato Italiano Supersalita, del quale rappresenta la prima finale stagionale, con copertura televisiva prevista su ACI Sport TV.

La competizione sarà valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, per il Campionato Italiano Bicilindriche e per il Challenge Assominicar. Sarà inoltre assegnata la Coppa Città di Gubbio nella competizione riservata alle auto storiche, che disputeranno due manche di prove ufficiali e due manche di gara.

Con il programma culturale e quello sportivo, Gubbio si prepara così a vivere un’edizione che celebra il passato della “Montecarlo delle Salite” guardando al tempo stesso ai protagonisti della stagione automobilistica 2026.