Controlli rafforzati nel weekend, denunce e patenti ritirate a Gubbio

Servizi straordinari dei Carabinieri durante gli eventi musicali

Controlli rafforzati nel weekend – Un intenso fine settimana, caratterizzato da una significativa partecipazione di pubblico agli appuntamenti musicali organizzati nel territorio eugubino, ha portato i Carabinieri della Compagnia di Gubbio a rafforzare i servizi di controllo e prevenzione. L’attività straordinaria è stata pianificata con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, assicurare una regolare circolazione stradale e prevenire comportamenti contrari alla legge durante le giornate di maggiore affluenza.

L’azione dei militari si è concentrata soprattutto nelle principali vie di accesso alla città e nelle zone interessate dagli eventi, dove il consistente afflusso di persone ha richiesto un presidio costante del territorio.

Controlli estesi su persone e veicoli

Nel corso del weekend, i Carabinieri hanno identificato complessivamente circa 168 persone e sottoposto a verifica 95 veicoli. I servizi hanno interessato i punti ritenuti maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza e della viabilità, con particolare attenzione agli spostamenti collegati alle manifestazioni in programma.

L’attività di controllo ha riguardato sia la prevenzione dei reati sia il rispetto delle norme del Codice della strada. L’obiettivo è stato quello di limitare situazioni di rischio e garantire condizioni di sicurezza per residenti e visitatori presenti sul territorio durante le serate caratterizzate da una forte presenza di pubblico.

Due patenti ritirate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza

I controlli alla circolazione stradale hanno portato al ritiro di due patenti di guida per violazioni di natura amministrativa.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre denunciato in stato di libertà un neopatentato, risultato positivo all’alcoltest. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno evidenziato valori alcolemici superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, circostanza che ha determinato la denuncia all’autorità competente.

L’attività di prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol rappresenta uno degli aspetti centrali dei servizi di controllo predisposti durante i periodi di maggiore afflusso, quando aumenta il numero di veicoli in circolazione e, di conseguenza, la necessità di ridurre ogni possibile fattore di rischio.

Tre persone segnalate per uso personale di stupefacenti

Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre individuato tre persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Si tratta di sostanze del tipo cocaina e hashish, successivamente sequestrate dai Carabinieri. I tre assuntori sono stati segnalati alla Prefettura, come previsto dall’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che disciplina i casi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale.

L’intervento rientra nelle ordinarie attività di contrasto e prevenzione del fenomeno del consumo di droga, svolte parallelamente ai controlli sulla circolazione stradale.

Presidio del territorio durante gli eventi

L’incremento dei servizi di vigilanza è stato predisposto in considerazione della consistente partecipazione registrata in occasione degli eventi musicali ospitati nel territorio eugubino durante il fine settimana.

La Compagnia dei Carabinieri di Gubbio ha confermato la volontà di mantenere alta l’attenzione nelle occasioni che richiamano un elevato numero di persone, attraverso un presidio capillare delle aree maggiormente frequentate e delle principali direttrici di collegamento.

L’obiettivo dell’attività resta quello di prevenire comportamenti illeciti, assicurare il rispetto delle norme e contribuire alla tutela della sicurezza della comunità, garantendo un controllo costante del territorio nelle situazioni caratterizzate da maggiore afflusso di cittadini e visitatori.