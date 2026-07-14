Gemellaggio storico rinnovato, amicizia tra due comunità vive oggi

Accordo tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche confermato ancora

Il legame istituzionale e umano tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche si rafforza ancora una volta. In occasione della Festa Nazionale Francese, le due città hanno rinnovato ufficialmente il loro storico patto di gemellaggio, giunto al 47° anno, confermando una relazione costruita nel tempo e fondata su profonde radici comuni.

Il rinnovo dell’accordo è avvenuto durante la visita istituzionale della delegazione gualdese in Francia, in programma dal 12 al 15 luglio, un appuntamento dedicato non soltanto alla conferma dell’amicizia tra le due comunità, ma anche al confronto sui possibili sviluppi futuri della collaborazione.

Una delegazione istituzionale in visita ad Audun Le Tiche

A rappresentare il Comune di Gualdo Tadino è il sindaco Massimiliano Presciutti, accompagnato dall’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e dalle consigliere comunali Adriana Bartoccioni e Simonetta Parlanti.

Durante la permanenza in Francia, la delegazione ha incontrato il sindaco di Audun Le Tiche, Bouzid Djebar, eletto lo scorso marzo, insieme ai rappresentanti delle altre città che condividono il percorso di gemellaggio con il comune francese: Duszniki Zdrój in Polonia, Birkenfeld in Germania e Loudun in Francia.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra amministrazioni locali appartenenti a diversi Paesi europei, accomunate dalla volontà di mantenere vivi rapporti di cooperazione, dialogo e scambio culturale.

Un rapporto nato nel 1979

Il gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche risale al 1979 e rappresenta il patto di amicizia internazionale più longevo per la città umbra.

Le origini di questo rapporto affondano nella storia dell’emigrazione italiana. In particolare, nella zona della Mosella, al confine con il Lussemburgo, per molti anni si stabilì una consistente comunità italiana, con una forte presenza di cittadini umbri e gualdesi impiegati nelle attività minerarie presenti sul territorio.

Da quella esperienza è nato un legame che, negli anni, si è trasformato in una collaborazione stabile tra amministrazioni, associazioni e cittadini, mantenendo vivo il rapporto tra le due comunità anche attraverso incontri periodici e iniziative condivise.

Il rinnovo nel giorno della Festa Nazionale Francese

La cerimonia ufficiale di rinnovo del patto di gemellaggio si è svolta martedì 14 luglio, data simbolica perché coincide con la Festa Nazionale Francese.

La ricorrenza ha offerto l’occasione per ribadire il valore di un rapporto consolidato da quasi mezzo secolo e per confermare la volontà delle due amministrazioni comunali di proseguire lungo il percorso di collaborazione già avviato.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati anche temi legati ai futuri rapporti istituzionali e alle possibili iniziative comuni che potranno coinvolgere le rispettive comunità.

Presciutti: nuovi progetti e collaborazione futura

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso il proprio ringraziamento al primo cittadino Bouzid Djebar e alla comunità di Audun Le Tiche per l’accoglienza ricevuta durante la visita istituzionale.

Il sindaco ha sottolineato come il rinnovo del patto rappresenti il proseguimento dell’amicizia internazionale più duratura per Gualdo Tadino. Ha inoltre evidenziato che l’incontro è stato particolarmente significativo anche per instaurare un primo rapporto diretto con il nuovo sindaco francese, eletto nei mesi scorsi, e per confrontarsi su possibili progetti e collaborazioni da sviluppare tra le due città.

Secondo Presciutti, il rapporto costruito negli anni continua a rappresentare un elemento importante per entrambe le comunità e costituisce una base solida sulla quale proseguire il dialogo istituzionale anche nei prossimi anni.

Appuntamento a settembre con i Giochi de le Porte

Il percorso di collaborazione proseguirà nei prossimi mesi. La visita della delegazione italiana sarà infatti ricambiata nel mese di settembre, quando una rappresentanza di Audun Le Tiche raggiungerà Gualdo Tadino.

La delegazione francese prenderà parte ai Giochi de le Porte, una delle manifestazioni più rappresentative della città umbra, offrendo così una nuova occasione di incontro tra le due comunità.

L’appuntamento confermerà la continuità di un rapporto che da quarantasette anni unisce le due città attraverso iniziative istituzionali, culturali e di amicizia, mantenendo vivo uno dei gemellaggi internazionali più longevi del territorio umbro.