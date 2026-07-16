Gubbio, musica classica per stagione concertistica umbra

Due settimane di concerti animeranno il territorio

Gubbio, 6 luglio 2026 – L’estate umbra si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati all’arte dei suoni, come riporta Federica Grandis – Comune di Gubbio. Torna infatti il Gubbio Oltre Festival, proponendo un fitto calendario di dodici appuntamenti dal 22 luglio al 2 agosto. La manifestazione si conferma un autentico punto di riferimento per gli appassionati, offrendo due settimane intense di esibizioni dal vivo e percorsi accademici. Il palinsesto è meticolosamente strutturato, prevedendo sette eventi durante la prima settimana e cinque nella seconda, garantendo in questo modo una continuità artistica di altissimo livello.

Gubbio diventa così un vero e proprio crocevia internazionale, fondendo la bellezza indiscussa del suo patrimonio architettonico con le melodie immortali del repertorio orchestrale e da camera. Questo vasto progetto culturale mira a qualificare profondamente l’intera offerta turistica della città, attirando numerosi visitatori, studiosi e appassionati da ogni angolo del globo.

Il sipario si alzerà ufficialmente con una speciale anteprima fissata per il 19 luglio. Protagonista assoluta di questa serata inaugurale sarà l’Orchestra Sinfonica di Macerata, compagine nota anche con l’acronimo Orma, chiamata a eseguire opere di inestimabile valore storico.

Il programma d’apertura prevede l’esecuzione della celebre Quinta Sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, affiancata dalla maestosa Sinfonia concertante scritta da Wolfgang Amadeus Mozart. I solisti di questo primo eccezionale concerto saranno gli stessi rinomati docenti che animeranno l’intero festival nel corso delle giornate successive. Oltre ai giganteschi capisaldi della tradizione viennese, il cartellone spazierà attraverso epoche e generi radicalmente differenti. Sarà infatti possibile ascoltare le partiture complesse e affascinanti di Gustav Mahler, per poi compiere un viaggio avvincente nel mondo delle colonne sonore cinematografiche grazie alle immortali musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams. Inoltre, non mancheranno inediti e sorprendenti omaggi alla canzone d’autore internazionale e italiana, attraverso raffinati ri-arrangiamenti dedicati alle opere di John Lennon e Gino Paoli.

Un elemento centrale e distintivo di questa edizione è la massiccia presenza di strumentisti provenienti dalle più blasonate fondazioni lirico-sinfoniche del Paese. I palchi eugubini ospiteranno infatti i primi violini e i direttori di sezioni del Teatro di San Carlo di Napoli, del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro La Fenice di Venezia. Al loro fianco si esibirà la Gof International Orchestra, una formidabile compagine giovanile formata da ventuno brillanti esecutori in stretta rappresentanza di altrettante nazioni sparse nel mondo. Le cornici scelte per ospitare queste esibizioni esalteranno la suggestione acustica e visiva delle performance.

Il monumentale Chiostro di San Pietro fungerà da palcoscenico principale per i maestosi concerti serali, mentre il Palazzo Ducale e altri angoli pittoreschi del centro storico accoglieranno gli appuntamenti pomeridiani. Parallelamente, per la primissima volta nella sua storia, la rassegna varcherà in modo strutturale i confini municipali. Il festival adotterà una formula itinerante e inclusiva, coinvolgendo direttamente i comuni limitrofi di Fossato di Vico, Assisi e Scheggia, creando una vera e propria rete culturale diffusa nel cuore verde dell’Umbria.

Il direttore artistico Giovanni Sannipoli ha riassunto così la filosofia di questa edizione:

«Abbiamo voluto un cartellone di altissimo livello, incentrato sulle opere che hanno fatto la storia della musica, senza però perdere di vista la nostra anima formativa e internazionale. I corsi di perfezionamento si confermano il cuore pulsante del festival, mentre la nascita della GOF International Orchestra dimostra la nostra forza attrattiva per i giovani talenti di tutto il mondo. Vogliamo che la grande musica sia davvero di tutti e per tutti: per questo abbiamo scelto di mantenere prezzi popolari, offrendo ben sette concerti gratuiti e tariffe ridotte per giovani under 25 e over 65.»

I corsi di perfezionamento rappresentano infatti un tassello fondamentale ed essenziale dell’intera manifestazione. Tali percorsi accademici sono affidati a docenti di chiara fama mondiale e registrano già una straordinaria richiesta di partecipazione da parte di giovani allievi provenienti da tutta l’Italia e dall’estero. Questo rigoroso approccio pedagogico trasforma la cittadina umbra in un vero e proprio laboratorio permanente dedicato allo studio, al confronto interculturale e all’approfondimento tecnico.

I giovani corsisti avranno l’opportunità unica di affinare la propria tecnica strumentale e, contemporaneamente, di esibirsi pubblicamente davanti a una platea esigente. Vivranno quindi un’esperienza immersiva capace di unire il rigore accademico all’adrenalina del palcoscenico. L’assoluta eccellenza della formazione musicale consolida ulteriormente il ruolo strategico del territorio all’interno del vasto panorama didattico europeo.