Droga e coltello in auto, denunciati tre giovani a Giano

Carabinieri sequestrano hashish, cocaina, arma e veicolo

I Carabinieri della Stazione di Giano dell’Umbria hanno denunciato due giovani e segnalato un terzo alla Prefettura, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro di droga, di un coltello a serramanico e dell’autovettura sulla quale i tre viaggiavano.

Il fermo è avvenuto quando i militari hanno notato un veicolo con a bordo tre ragazzi che mostravano un atteggiamento sospetto. La decisione di procedere a una perquisizione ha permesso di rinvenire 56 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

I giovani coinvolti sono un 18enne del posto e un 23enne di origini macedoni, denunciati in stato di libertà: il primo per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, il secondo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A bordo si trovava anche un 19enne di origini libanesi, segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Perugia.

Particolare rilievo ha assunto la posizione del 23enne, risultato positivo all’assunzione di droghe e inizialmente riluttante a sottoporsi agli accertamenti previsti. Per questa ragione l’autovettura utilizzata è stata sequestrata, con finalità di confisca secondo la normativa vigente.

L’attività rientra nella cornice dei controlli intensificati dall’Arma dei Carabinieri, che mira a contrastare sia lo spaccio sia il consumo di droga, con un’attenzione specifica rivolta alla fascia giovanile. L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e nel colpire condotte che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini.