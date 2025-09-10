Cammino di Sant’Ubaldo, firmato il nuovo protocollo

Comuni e Diocesi insieme per valorizzare il percorso

È stato siglato ieri sera nella Basilica di Sant’Ubaldo, alla presenza dell’urna contenente le spoglie del Patrono, il protocollo d’intesa dedicato alla promozione e valorizzazione turistica e spirituale del Cammino di Sant’Ubaldo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gubbio e dalla Diocesi eugubina, mira a rilanciare un itinerario che ricalca i percorsi del vescovo Ubaldo Baldassini, attraversando territori di straordinaria bellezza naturale, culturale e paesaggistica tra Umbria e Marche (fonte: Comune di Gubbio).

Il protocollo prevede la costituzione di un Comitato tecnico interistituzionale, guidato da Comune e Diocesi, per coordinare azioni di valorizzazione del Cammino e inserirlo nel network dei percorsi italiani ed europei. Tra le iniziative figurano la ricostruzione e la cartografia del tracciato storico, la segnaletica, la valorizzazione dei luoghi legati alla vita del Santo, lo sviluppo di strumenti informativi e promozionali condivisi, l’organizzazione di manifestazioni culturali, religiose e turistiche, e la creazione di una rete di ospitalità per pellegrini, escursionisti e visitatori, con ricerche congiunte di finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Alla firma hanno partecipato numerosi enti territoriali e associazioni, tra cui i Comuni di Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Cagli, Serra Sant’Abbondio, Apecchio, l’Unione montana Urbania, le Diocesi di Fano e Urbino, le sezioni locali del Club Alpino Italiano, l’Associazione Maggio Eugubino, le Famiglie Ceraiole e l’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti Congeneri, tutte realtà che hanno dato un contributo fondamentale alla progettualità del Cammino (fonte: Diocesi di Gubbio).

Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha evidenziato come questo momento rappresenti un passo decisivo per i territori coinvolti: “Non è solo un percorso geografico, ma una via che custodisce memoria, fede e identità. Con questo protocollo vogliamo rafforzare i legami tra Umbria e Marche e promuovere sviluppo culturale e sostenibile”. L’assessore alla Cultura Paola Salciarini ha aggiunto che il progetto trae forza dall’adesione convinta di enti, associazioni e famiglie, sottolineando che il camminare diventa “un esercizio di incontro, crescita e scoperta”.

In una nota, il Vescovo Luciano Paolucci Bedini ha sottolineato l’importanza di offrire un percorso spirituale che valorizzi la figura di Sant’Ubaldo e il territorio, mentre il Vicario Generale don Mirko Orsini ha definito il cammino un sentiero comunitario e spirituale, auspicando che diventi simbolo di speranza per pellegrini e cittadini.