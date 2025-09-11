Presentazione del Palio 2025 dei Giochi de le Porte a Gualdo

Novità, eventi e innovazioni guidano l’edizione dei Giochi

Cresce l’attesa per i Giochi de le Porte 2025, e domenica 14 settembre il sipario del Teatro Talia si aprirà per una serata di presentazioni che anticipano la manifestazione. Alle ore 18:45, il pubblico potrà assistere alla presentazione ufficiale del Palio 2025, il drappo che sarà conteso dalle quattro Porte domenica 28 settembre in occasione del Palio di San Michele Arcangelo. A illustrare l’opera sarà la direttrice del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli, che ha curato la scheda critica, insieme all’artista che ha realizzato il drappo, offrendo così una visione completa del percorso creativo dietro il simbolo della competizione (fonte: Ente Giochi de le Porte APS).

La serata sarà anche l’occasione per svelare la nuova veste del Bussolo, l’organo di informazione ufficiale dell’Ente e delle quattro Porte. Rinnovato nel formato, il Bussolo propone un approccio contemporaneo e dinamico per raccontare sia la storia che le ultime novità della manifestazione, avvicinando cittadini e appassionati alla cultura e alle tradizioni che caratterizzano l’evento (fonte: Ente Giochi de le Porte APS).

Una novità assoluta riguarda la presenza dei Giochi de le Porte al Festival del Medioevo, in programma dal 24 al 28 settembre 2025. Per la prima volta nella storia della manifestazione, sarà proiettato uno spot video che racconta la forza identitaria e il valore culturale dei Giochi, consolidando il legame con le radici storiche e promuovendo al contempo un’immagine moderna e coinvolgente della festa (fonte: Ente Giochi de le Porte APS).

Tra le innovazioni pensate per il pubblico, da quest’anno sarà possibile acquistare i biglietti per le tribune direttamente online, sul sito ufficiale. La procedura semplificata permette di assicurarsi un posto privilegiato per vivere da vicino le tre giornate di competizioni e spettacolo, favorendo l’accesso e l’esperienza della festa (fonte: Ente Giochi de le Porte APS).

Tradizione e modernità si incontrano così nell’edizione 2025, in cui storia, arte e innovazione si fondono per offrire un’esperienza completa e immersiva. La presentazione di domenica sarà un momento di condivisione, attesa e scoperta, segnando l’avvio ufficiale del percorso verso il Palio e confermando l’impegno dell’Ente nella valorizzazione culturale del territorio.