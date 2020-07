Chiama o scrivi in redazione

E’ morto Adamo Vergari, imprenditore edile di Torre dei Calzolari

E’ venuto a mancare ieri pomeriggio Adamo Vergari, 78 anni, imprenditore edile di Torre dei Calzolari che ha portato avanti la lunga e consolidata attività di famiglia passata attraverso tre generazioni. E’ il nonno di Giorgia Vergari, capogruppo del Gruppo Misto, costituito nell’ambito della maggioranza che sostiene il sindaco Filippo Mario Stirati.

La sua impronta imprenditoriale è presente in modo considerevole sul territorio di Gubbio e della fascia appenninica e questo percorso viene proseguito con forte impegno dal figlio Gianni.

Adamo Vergari ha goduto di stima e considerazione per la professionalità e lo spessore umano, con la dedizione alla famiglia e al lavoro, unita alle passioni come le bocce che l’hanno visto protagonista in tante occasioni.

Il Gruppo Misto esprime il cordoglio ai familiari e in particolare alla capogruppo Giorgia esprimendo i sentimenti di vicinanza in questo momento di dolore.