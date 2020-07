Umbria, Anas, lavori notturni sulla SS452 della Contessa Gubbio

Per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione all’interno della galleria “della Contessa”, nel comune di Gubbio (PG), la strada statale 452 “della Contessa” sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 2 e venerdì 3 luglio dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo.

In alternativa, il traffico proveniente da Gubbio e diretto a Cagli/Fano potrà percorrere la strada regionale 298 in direzione Scheggia e proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano. Viceversa, il traffico proveniente da Fano/Cagli e diretto a Gubbio dovrà percorrere la SS3 “Flaminia” in direzione Gualdo Tadino fino a Scheggia e proseguire sulla strada regionale 298 in direzione Gubbio.

