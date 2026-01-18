Incendio distrugge piano terra, Vigili del Fuoco domano le fiamme

Intervento tempestivo dei soccorsi a Cipolleto, zona Gubbio

Un incendio abitazione ha colpito questa mattina la frazione di Cipolleto, nel territorio comunale di Gubbio, provocando danni significativi ai locali situati al piano terra di una palazzina a tre livelli. L’allarme è scattato alle ore 11:10, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a fuoriuscire dalle finestre dell’edificio, attirando l’attenzione dei residenti e mobilitando immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

L’intervento è stato rapido e mirato. I soccorritori, giunti sul posto in pochi minuti, hanno avviato le operazioni di spegnimento con l’ausilio di mezzi antincendio e dispositivi di protezione. Le fiamme, che si erano propagate tra arredi e materiali combustibili presenti nei locali, sono state domate con precisione, evitando che il rogo si estendesse ai piani superiori o alle abitazioni adiacenti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, né risultano feriti tra gli occupanti o tra i soccorritori. L’edificio era parzialmente vuoto al momento dell’incendio, circostanza che ha contribuito a contenere il rischio per l’incolumità delle persone. Tuttavia, i danni materiali sono rilevanti: mobili, impianti e parte delle strutture interne sono stati compromessi dalle alte temperature e dal fumo.

Conclusa la fase di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno proceduto con la bonifica dell’area, rimuovendo i residui carbonizzati e mettendo in sicurezza l’ambiente per consentire le successive verifiche tecniche. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi parlano di un possibile corto circuito o di un malfunzionamento legato agli impianti elettrici.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali si sono radunati nei pressi dell’edificio per seguire le operazioni e offrire supporto. La prontezza dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, ma ha riacceso l’attenzione sulla necessità di controlli periodici agli impianti domestici e sulla diffusione di buone pratiche di prevenzione.

La frazione di Cipolleto, immersa nel verde delle colline eugubine, raramente è teatro di emergenze di questo tipo. L’evento odierno, pur non avendo causato vittime, ha lasciato un segno tangibile e richiama l’importanza della vigilanza e della preparazione in ambito domestico. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e predisponendo eventuali misure di sostegno per i residenti coinvolti.