Rugby Gubbio, vittoria pesante a Prato: i Lupi piegano i Cavalieri

A Prato il Gubbio conquista un successo di carattere: finisce 24-29

Il Rugby Gubbio firma un’impresa di grande spessore sul campo dei Cavalieri Union, imponendosi 24-29 al termine di una sfida intensa, combattuta e dall’esito incerto fino all’ultimo possesso. Una vittoria che conferma la crescita dei Lupi eugubini, capaci quest’anno di unire determinazione, disciplina e concretezza nei momenti decisivi.

La partita si presentava complessa già sulla carta, ma il Gubbio ha saputo interpretarla con maturità, nonostante un primo tempo sofferto in cui i padroni di casa hanno imposto ritmo e fisicità. La reazione arriva nella ripresa, quando gli eugubini cambiano passo e costruiscono la rimonta con quattro mete segnate nel secondo tempo, ribaltando completamente l’inerzia del match.

Protagonista assoluto Alessio Ghirelli, autore di tre mete che hanno tenuto in vita la squadra nei momenti più delicati. A segno anche Silvano Broqua e Lorenzo Urbanelli, quest’ultimo decisivo con la marcatura dell’ultimo minuto che ha consegnato al Gubbio un successo preziosissimo in trasferta. Una meta che ha spezzato l’equilibrio e premiato la tenuta mentale della squadra.

Coach McDonnell ha espresso soddisfazione per la prova collettiva, sottolineando la capacità del gruppo di restare concentrato fino alla fine e di reagire con lucidità dopo un avvio complicato. Importante anche il contributo di chi è entrato dalla panchina, elemento che conferma la profondità e la solidità del roster.

In campo per il Rugby Gubbio: Dehan Neethling, Alessio Ghirelli, Riccardo Fioriti, Riccardo Romagnoli Poloni, Giovanni Piobbichi, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Rocco Artuso, Andrea Nucciarelli, Lorenzo Urbanelli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Luigi Pretotto, Marco Caroli, Leonardo Fecchi, Giovanni Di Fiore, Riccardo Tomassoli.

Lo sguardo ora si sposta sui prossimi impegni: sabato 24 gennaio l’U14 sarà ospite del Foligno Rugby alle 14:30, mentre domenica 25 gennaio la Serie B tornerà al Coppiolo di Gubbio per l’ultima giornata di andata contro il CUS Siena, un appuntamento atteso che potrebbe dare ulteriore slancio alla stagione.

Tutte le partite del Rugby Gubbio sono disponibili in diretta e in streaming gratuito sull’app VEO LIVE.