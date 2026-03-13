Incendio furgone a Scheggia: pompieri evitano danni gravi

Mezzo in fiamme nella località Ferba nel comune di Scheggia.

Un furgone avvolto dalle fiamme ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel territorio comunale di Scheggia. L’allarme è scattato nel pomeriggio nella località Ferba, dove un veicolo ha preso fuoco per cause che restano in fase di accertamento.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, mobilitati dopo la segnalazione dell’incendio. L’intervento si è concentrato sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’area circostante, evitando che il rogo potesse propagarsi o coinvolgere altri mezzi e strutture vicine.

Intervento rapido dei vigili del fuoco

Le squadre operative hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Il rogo è stato domato in tempi brevi, grazie all’azione coordinata dei pompieri che hanno utilizzato attrezzature e schiume specifiche per incendi di veicoli.

Il mezzo è stato comunque gravemente danneggiato dal calore e dal fuoco. Tuttavia l’intervento tempestivo ha impedito conseguenze più estese. Non si registrano feriti né persone coinvolte nell’episodio.

Accertamenti sulle cause del rogo

Nel luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari per chiarire l’origine dell’incendio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per stabilire se il rogo sia stato provocato da un guasto tecnico, da un problema legato all’impianto del veicolo o da altri fattori accidentali.

Le verifiche riguardano anche la posizione del mezzo e le condizioni in cui si trovava al momento dell’episodio. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore.

Area messa in sicurezza

Una volta completate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica della zona, assicurandosi che non restassero focolai attivi o residui di combustione pericolosi.

L’area è stata quindi resa nuovamente sicura e accessibile. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità grazie alla gestione dell’emergenza da parte dei soccorritori.