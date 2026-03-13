Servizio Civile a Gualdo Tadino: il bando e l’atteso open day

Nuove opportunità di crescita e formazione per molti giovani

L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino spalanca le porte ai giovani del territorio per illustrare le potenzialità del nuovo bando relativo al Servizio Civile Universale 2026. Si tratta di un’occasione strategica per chi desidera investire un anno della propria vita in un percorso di cittadinanza attiva e supporto alla collettività. L’appuntamento centrale di questa fase informativa è fissato per giovedì 26 marzo 2026, quando la sede municipale ospiterà un incontro pubblico dalle ore 15:30 alle 17:30. Durante l’evento, gli esperti del settore illustreranno i dettagli operativi e le finalità dei progetti messi in campo dall’ente.

I vantaggi formativi per le nuove generazioni

Partecipare al Servizio Civile non significa soltanto offrire manodopera volontaria, ma intraprendere un cammino di crescita personale e professionale. Il programma è strutturato per integrare i giovani in ambiti cruciali quali il sociale, l’educazione, la tutela dell’ambiente e la protezione civile. Questa immersione nel tessuto civico permette di maturare competenze trasversali estremamente spendibili nel mercato del lavoro moderno. Oltre al valore etico dell’esperienza, il bando prevede agevolazioni concrete, come la riserva di posti nei concorsi pubblici e il rilascio di una certificazione ufficiale delle abilità acquisite durante i dodici mesi di attività.

Requisiti e dettagli economici del bando

La partecipazione è riservata ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti al momento della domanda). L’impegno richiesto ai volontari selezionati è di circa 25 ore settimanali, garantendo un equilibrio tra il servizio e gli eventuali impegni di studio. Dal punto di vista economico, ai partecipanti spetta un assegno mensile pari a 519,47 euro. Il pacchetto include inoltre percorsi di orientamento al lavoro e una formazione specifica che accompagna il ragazzo per tutta la durata del contratto. È fondamentale ricordare che ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto su scala nazionale.

Scadenze e procedure per l’invio della domanda

Le modalità di accesso sono esclusivamente telematiche. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura attraverso la piattaforma ufficiale ministeriale entro il termine perentorio delle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Durante l’open day di Gualdo Tadino, il personale comunale sarà a disposizione per chiarire dubbi sulla compilazione digitale e sui requisiti tecnici necessari, come il possesso dell’identità digitale. Per chi non potesse partecipare all’incontro, il Settore Politiche Sociali e Culturali resta disponibile via e-mail o telefonicamente per fornire tutto il supporto necessario alla corretta trasmissione della pratica.

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