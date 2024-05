Il Mercato Settimanale di Gubbio Cambia Location

A causa di lavori, il mercato si sposterà su via del Teatro Romano e area dell’Ex Seminario.

L’Amministrazione comunale di Gubbio ha annunciato importanti modifiche alla location del mercato settimanale cittadino, previsto per martedì prossimo, 14 maggio 2024. A seguito dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso in Piazza 40 Martiri e nell’area destinata alla costruzione del nuovo terminal degli autobus, il mercato troverà temporaneamente spazio lungo via del Teatro Romano e nell’area parcheggio dell’ex Seminario.

Questa decisione si rende necessaria per garantire la continuità della tradizione commerciale settimanale di Gubbio, pur in mezzo a significativi interventi urbanistici che mirano a migliorare le infrastrutture cittadine. L’Amministrazione comunale si è attivamente impegnata a minimizzare i disagi per commercianti e cittadini, individuando l’area dell’Ex Seminario e via del Teatro Romano come le più adatte a ospitare le bancarelle del mercato durante questo periodo di transizione.

Inoltre, è stato confermato che la tradizionale fiera di Sant’Ubaldo si terrà regolarmente il 17 maggio. Questo evento annuale, che attira sia la comunità locale sia i visitatori con i suoi oltre 200 banchi, si svolgerà seguendo le consuete modalità e orari, dalle 7:30 alle 20:00, e occuperà gli spazi abituali nel centro storico della città. L’organizzazione di questi eventi è stata curata nei dettagli per assicurare che la storica atmosfera del mercato e della fiera rimanga intatta, nonostante le necessarie modifiche logistiche.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e visitatori a partecipare attivamente sia al mercato settimanale sia alla fiera di Sant’Ubaldo, sottolineando l’importanza di questi eventi per la vitalità economica e culturale di Gubbio. Questi appuntamenti rappresentano non solo un’opportunità di shopping, ma anche un momento di incontro e di vivacità sociale, fondamentali per la comunità eugubina.