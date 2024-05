TRACEM Vince Riconoscimento per Innovazione e Sostenibilità a TRASPOTEC 2024

Durante la fiera TRASPOTEC 2024, che si tiene all’interno del prestigioso spazio espositivo della Fiera di Milano dal 8 al 11 maggio, l’azienda TRACEM di Gubbio ha ricevuto un significativo riconoscimento. Il prestigioso premio è stato consegnato nell’ambito degli VDO Awards 2024, un evento che celebra le eccellenze nel settore dei trasporti commerciali e dell’innovazione tecnologica.

Il marchio VDO, appartenente al gruppo Continental e leader globale nella fornitura di componenti elettronici, sistemi e servizi per il settore veicolare commerciale, ha riconosciuto TRACEM SpA per il suo impegno nella categoria “Innovazione tecnologica e Sostenibilità”. Questo premio è il risultato dell’innovativa gestione della flotta di veicoli pesanti dell’azienda, che ha visto un aggiornamento completo con l’introduzione del sistema Trust Truck a partire da gennaio 2023.

Il sistema Trust Truck, fornito da VDO, rappresenta la frontiera più avanzata nella gestione delle flotte aziendali. Permette un controllo accurato e dettagliato di ogni veicolo, garantendo non solo efficienza operativa ma anche una marcata riduzione dell’impatto ambientale, in linea con gli standard più elevati di sostenibilità.

Il consigliere delegato di TRACEM, Maurizio Tosti, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ottenuto, sottolineando come l’adozione di soluzioni all’avanguardia come Trust Truck rifletta l’impegno continuo dell’azienda nel promuovere pratiche di business responsabili e innovatrici. La premiazione non solo conferma il successo delle strategie di TRACEM ma anche il suo ruolo di pioniere nel settore dei trasporti sostenibili.

Con questa premiazione, TRACEM non solo consolida la sua posizione di leader nella tecnologia per la gestione dei trasporti pesanti, ma si pone anche come un esempio di come l’innovazione possa efficacemente contribuire a un futuro più sostenibile.