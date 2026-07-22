Maltempo, Gualdo Tadino avvia la ricognizione dei danni subiti

Il Comune invita cittadini e imprese a presentare le segnalazioni

⛈️ Dopo il violento temporale che nella notte tra il 21 e il 22 luglio ha colpito Gualdo Tadino, il Comune ha avviato la ricognizione dei danni subiti da cittadini, imprese e aziende agricole. L’obiettivo è raccogliere tutte le segnalazioni da trasmettere alla Regione Umbria per gli eventuali interventi di competenza.

Ordinanza comunale dopo il violento nubifragio

Il Comune di Gualdo Tadino ha avviato la ricognizione dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato il territorio comunale nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026.

L’iniziativa segue l’adozione dell’Ordinanza n. 76 del 22 luglio 2026, emanata dopo l’eccezionale evento meteorologico caratterizzato da grandinate di notevoli dimensioni, forti raffiche di vento e intense precipitazioni che hanno causato allagamenti e danni diffusi al patrimonio pubblico e privato.

Tra le conseguenze registrate figurano danneggiamenti ad abitazioni, coperture, autovetture, attività economiche, strutture produttive e colture agricole.

Maltempo Al via la raccolta delle segnalazioni

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, i titolari di attività economiche e produttive e le aziende agricole che abbiano subito danni a presentare una specifica segnalazione.

La ricognizione riguarda le abitazioni, i beni mobili registrati, le attività produttive, i macchinari, le strutture e le coltivazioni colpite dagli eventi atmosferici.

Ogni segnalazione dovrà essere accompagnata da una documentazione fotografica che attesti i danni, da una sintetica descrizione delle criticità riscontrate e, se disponibile, da una prima stima economica delle perdite subite.

Maltempo Come presentare la documentazione

Le segnalazioni potranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo gualdotadino@ letterecertificate.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino, dove saranno protocollate.

La documentazione raccolta consentirà all’Amministrazione comunale di elaborare una quantificazione complessiva dei danni e trasmettere il materiale alla Regione Umbria, che valuterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Comune invita i cittadini interessati a procedere con la presentazione delle richieste nel più breve tempo possibile, così da velocizzare la ricognizione e l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Manutenzioni del Comune telefonando ai numeri 075 9150270 oppure 075 9150253.

Maltempo Il Comune: “Vicini a cittadini e imprese”

L’assessore all’Ambiente e vicesindaco Paola Gramaccia ha spiegato che, subito dopo gli eccezionali eventi atmosferici, il Comune si è attivato per mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite.

L’amministrazione ha espresso vicinanza ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e alle aziende agricole interessate dal violento fenomeno meteorologico, sottolineando come la collaborazione di tutti sia essenziale per ottenere una stima puntuale dei danni.

L’assessore ha ribadito che la raccolta delle segnalazioni rappresenta un passaggio indispensabile per consentire al Comune di attivarsi nei confronti della Regione Umbria e richiedere gli interventi previsti, assicurando il massimo impegno dell’ente nel seguire la procedura con tempestività e attenzione.