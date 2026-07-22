Piccoli tamburini del Palio in visita agli anziani di Villa Salmata

Musica, tradizione e sorrisi nell’incontro a Nocera Umbra insieme

🥁 Un pomeriggio all’insegna della musica, della tradizione e della solidarietà ha coinvolto gli ospiti della casa di riposo Villa Salmata di Nocera Umbra. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i piccoli tamburini dei Quartieri Porta Santa Croce e Borgo San Martino, che hanno portato il clima del Palio dei Quartieri all’interno della struttura.

Tradizione e solidarietà si incontrano

Il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra si conferma un’occasione non solo per valorizzare la storia e le tradizioni cittadine, ma anche per promuovere momenti di vicinanza e condivisione con la comunità. Domenica 20 luglio, i piccoli tamburini dei Quartieri Porta Santa Croce e Borgo San Martino hanno fatto visita agli ospiti della casa di riposo Villa Salmata, regalando un pomeriggio caratterizzato da musica, sorrisi e partecipazione.

Il Palio entra nella casa di riposo

I giovani contradaioli hanno portato nella struttura il ritmo dei tamburi, i colori dei rispettivi Quartieri e lo spirito che accompagna ogni anno la manifestazione storica. L’iniziativa ha consentito agli anziani ospiti della residenza, che accoglie circa cento persone, di vivere un momento di festa e di sentirsi parte della tradizione cittadina anche al di fuori delle giornate ufficiali del Palio. L’esibizione è stata seguita con entusiasmo, tra applausi, sorrisi e momenti di emozione che hanno coinvolto sia gli ospiti sia gli accompagnatori.

Il ringraziamento dell’assessore Cacciamani

L’assessore Elisa Cacciamani ha sottolineato come il significato più autentico del Palio emerga quando i valori della manifestazione diventano occasione di attenzione verso gli altri. L’assessore ha evidenziato che i giovani tamburini hanno saputo trasformare la passione per il proprio Quartiere in un gesto di generosità, contribuendo a creare un momento di autentica condivisione con gli anziani della struttura. Cacciamani ha inoltre rivolto un ringraziamento alla direzione e al personale di Villa Salmata, promotori dell’iniziativa e protagonisti dell’accoglienza riservata ai ragazzi.

Un’esperienza destinata a lasciare il segno

L’incontro ha rappresentato un’occasione speciale sia per gli ospiti della casa di riposo sia per i giovani partecipanti. Per gli anziani è stato un pomeriggio diverso dalla quotidianità, ricco di emozioni e di ricordi. Per i ragazzi, invece, un’esperienza di crescita personale attraverso un gesto di vicinanza verso chi vive una fase diversa della vita.

Il valore del Palio oltre la competizione

L’iniziativa conferma come il Palio dei Quartieri rappresenti molto più di una manifestazione storica o di una competizione tra Quartieri. Attraverso momenti come quello vissuto a Villa Salmata, la tradizione diventa occasione di incontro tra generazioni, rafforza il senso di comunità e contribuisce a trasmettere valori di solidarietà, rispetto e partecipazione. È in queste esperienze che il Palio continua a vivere anche lontano dalle gare e dalle vie della città, mantenendo viva la propria funzione di strumento di aggregazione e di legame con il territorio.