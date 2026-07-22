Gubbio amplia la rete salvavita con un nuovo defibrillatore in centro

Malagò ammette trattativa con Guardiola “Ma non è detto vada in porto” ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c’è da stringere la cinghia è dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì”. Così il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ospite di Vivavoce, trasmissione in […]

Schlein “Con gli alleati ci sbrigheremo a fare il programma” ROMA (ITALPRESS) – “Quando sono diventata segretaria del Pd il nostro partito era al minimo storico. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo portato, nel giro di un anno e mezzo, il Pd al 24%; nessun partito è cresciuto così. Poi abbiamo dovuto ricostruire una alleanza e per tre anni abbiamo fatto proposte unitarie”. Lo ha detto la […]

La Cina avvia una campagna contro i rischi online per i minori PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno avviato la campagna di quest’anno per affrontare le problematiche online che riguardano i minori, nell’ambito degli sforzi volti a creare un ambiente internet più sicuro e salutare per i giovani. Promossa dall’Amministrazione cinese del cyberspazio (CAC), la campagna durerà quattro mesi e sarà attuata in due fasi, […]

Cina, misure per promuovere i servizi domestici PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio e altri otto dipartimenti governativi hanno emanato ieri 19 misure politiche volte a promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore dei servizi domestici, a stimolare i consumi nel settore e a rimuovere gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Le misure si concentrano su cinque […]

Meloni incontra i leader della maggioranza, confronto su energia e regole Ue ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza – Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi – per il consueto confronto sulle principali questioni dell’azione di Governo.“Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’estensione della National Escape Clause (clausola di salvaguardia nazionale) anche […]

Cina, cresce traffico aereo passeggeri internazionale, in un anno +5,7% PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le compagnie aeree cinesi operano rotte aeree internazionali di linea per il trasporto passeggeri, collegando 177 città in 80 Paesi di cinque continenti. E’ quanto ha affermato Han Jun, vice direttore dell’Amministrazione cinese dell’aviazione civile. Han ha presentato i dati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi, […]

Evenepoel fa il bis nella crono, Pogacar 2° e sempre in giallo al Tour THONON LES BAINS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel concede il bis e trionfa nella sedicesima tappa del Tour de France 2026, la cronometro individuale Evian les Bains-Thonon les Bains di 26,1 chilometri. Il campione belga della Red Bull Bora Hansgrohe, reduce già vincitore domenica scorsa a Plateau de Solaison, domina anche la prova contro il […]

ANVUR, insediato il nuovo Consiglio Direttivo guidato da Venerando Marano ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha annunciato l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, un momento che l’Agenzia vive con grande partecipazione e rinnovato senso di responsabilità verso il sistema dell’istruzione superiore e della ricerca del Paese. Alla Presidenza è stato designato il professor Venerando Marano, affiancato dai […]

Agroalimentare, Lollobrigida “Controlli e risorse a tutela del grano italiano” ROMA (ITALPRESS) – Un confronto con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo “per poter approfondire le criticità del settore cerealicolo che, per l’Italia, è strategico”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sintetizza l’incontro di oggi al ministero con le associazioni del settore. Innanzitutto, “nell’ultimo periodo” i controlli […]