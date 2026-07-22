Gubbio amplia la rete salvavita con un nuovo defibrillatore in centro

In Piazza Grande il 70° dispositivo donato dagli Amici del Cuore
❤️ Gubbio rafforza la rete di cardioprotezione con un nuovo defibrillatore installato in Piazza Grande. Grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Cuore, sul territorio comunale sono ora presenti circa 70 dispositivi salvavita, un progetto avviato nel 2013 che ha già contribuito a salvare cinque persone.
Un nuovo presidio salvavita nel cuore della città
La città di Gubbio compie un nuovo passo avanti sul fronte della sicurezza sanitaria con l’installazione di un defibrillatore semiautomatico in Piazza Grande, uno dei luoghi più rappresentativi e frequentati del centro storico.
Il dispositivo, donato dall’Associazione Amici del Cuore di Gubbio, è stato presentato nella Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Vittorio Fiorucci, la presidente dell’associazione Maria Vispi, il vicepresidente e cardiologo Euro Capponi e numerosi volontari.
Dal 2013 una rete che ha già salvato cinque vite
L’installazione rappresenta un ulteriore tassello del progetto avviato nel 2013 dagli Amici del Cuore, nato con l’obiettivo di diffondere in modo capillare i defibrillatori sul territorio comunale.
Grazie all’attività svolta in questi anni, sono stati collocati circa 70 dispositivi salvavita, contribuendo, secondo quanto illustrato durante la presentazione, a salvare cinque persone e facendo di Gubbio una delle realtà più attente alla prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso.
Il nuovo defibrillatore è stato posizionato in un punto strategico della città per consentire interventi ancora più rapidi in caso di emergenza.
Fiorucci: “Un investimento sulla sicurezza”
Nel suo intervento il sindaco Vittorio Fiorucci ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando che la collocazione del nuovo defibrillatore rappresenta molto più dell’installazione di un’apparecchiatura sanitaria.
Secondo il primo cittadino, il progetto rende ancora più sicuro uno dei luoghi simbolo della città e dimostra quanto la collaborazione tra amministrazione comunale e associazionismo possa produrre risultati concreti nella tutela della salute pubblica.
Fiorucci ha inoltre ringraziato gli Amici del Cuore per il lavoro portato avanti da oltre dieci anni, definendo il nuovo dispositivo un ulteriore investimento sulla sicurezza e sulla vita delle persone.
Formazione e prevenzione al centro del progetto
Nel corso dell’incontro la presidente Maria Vispi ha ripercorso le principali tappe dell’iniziativa avviata nel 2013, ricordando come la diffusione dei defibrillatori rappresenti solo una parte dell’attività dell’associazione.
Accanto all’installazione dei dispositivi, infatti, gli Amici del Cuore promuovono da anni iniziative dedicate alla sensibilizzazione della popolazione e alla formazione sul primo soccorso, coinvolgendo cittadini, istituzioni e associazioni locali.
Save Your Heart e l’importanza di intervenire subito
Il cardiologo Euro Capponi ha illustrato il funzionamento del nuovo defibrillatore semiautomatico, spiegando come questi strumenti siano progettati per guidare chi presta soccorso attraverso semplici istruzioni vocali, consentendone l’utilizzo anche a persone prive di una specifica preparazione sanitaria.
Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’applicazione Save Your Heart, che permette di individuare rapidamente la posizione dei defibrillatori presenti sul territorio e può risultare determinante per ridurre i tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco.
Il ricordo di Tonino Sollevanti
Al termine della conferenza stampa autorità, rappresentanti dell’associazione e giornalisti hanno raggiunto Piazza Grande, nei pressi dell’ingresso degli ascensori che conducono in via Baldassini, dove si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo dispositivo.
Il defibrillatore è stato dedicato alla memoria di Tonino Sollevanti, storico socio e componente del consiglio direttivo degli Amici del Cuore, ricordato come punto di riferimento dell’associazione e di numerose realtà del territorio eugubino.
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