Scuola, imprese e istituzioni insieme per il futuro umbro

Nuovo laboratorio moda a Gubbio, investimento sui giovani

Scuola – Il 26 novembre a Gubbio è stato inaugurato il nuovo laboratorio di confezioni e modellistica dell’IIS Cassata Gattapone – sede ITE-IPIA, un ambiente rinnovato e dotato di tecnologie avanzate destinato agli studenti dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. L’iniziativa rientra nel progetto “Istituti d’Eccellenza del sistema moda”, promosso dalla Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, con il sostegno di Fondazione Perugia, delle imprese associate e del Comune di Gubbio.

Alla cerimonia hanno partecipato Leonardo Mazzocchio, presidente della Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, il dirigente scolastico David Nadèry, Massimo Panfili di Fondazione Perugia, l’assessore Micaela Parlagreco e il presidente onorario della Fondazione Carlo Colaiacovo.

Il laboratorio, completamente riqualificato, è stato equipaggiato con cinque macchine da cucire lineari Juki, due tagliacuci, manichini regolabili, un asse da stiro aspirante, compressore, scaffalature, armadi per camici, sedie ergonomiche, un plotter HP, monitor e PC con software CAD. Uno spazio moderno che consente agli studenti di acquisire competenze pratiche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il progetto, avviato nel 2019, ha già interessato gli istituti “Cavour-Marconi Pascal” di Perugia, “Sandro Pertini” di Terni e “Orfini” di Foligno, con riqualificazione di laboratori, aggiornamento dei docenti, visite aziendali e percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Numerose aziende umbre, sostengono attivamente l’iniziativa, confermando la volontà di rafforzare il legame tra scuola e mondo produttivo. L’obiettivo è garantire al territorio professionalità qualificate e mantenere il settore moda come pilastro della manifattura regionale.

Il nuovo laboratorio rappresenta un investimento concreto nel futuro dei giovani, un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locale, capace di trasformare la formazione in opportunità di crescita e sviluppo per l’Umbria.