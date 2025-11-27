Gualdo Tadino inaugura il Natale con luci, arte e tradizione

Dal 30 novembre: eventi tra cultura e comunità cittadina

Gualdo Tadino, 27 novembre 2025 – Gualdo Tadino si prepara ad accendere la magia del Natale con un programma che prenderà il via domenica 30 novembre 2025 e accompagnerà la città fino al 15 gennaio 2026. Il centro storico diventerà il cuore pulsante delle festività, con oltre cinquanta appuntamenti che intrecciano arte, musica, spettacolo e tradizione, pensati per coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare i luoghi più suggestivi della città, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.

La giornata inaugurale sarà scandita da momenti di grande intensità.

Alle 15.00, nella Chiesa monumentale di San Francesco, sarà possibile ammirare la Natività di Fieno realizzata dall’artista Julia Artico, un’opera che unisce delicatezza e spiritualità, offrendo un simbolo di pace e creatività. Poco dopo, dalle 15.30 alle 17.30, le voci dei bambini del Coro Sarabanda dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda riempiranno la Chiesa di San Donato, regalando emozioni autentiche e un clima di raccoglimento.

Alle 16.00 Piazza Garibaldi si animerà con attività dedicate ai più piccoli, mentre a Casa Cajani verrà inaugurata la mostra di Emanuela Caso, un percorso espositivo che intreccia visione contemporanea e atmosfere sensoriali. Il momento più atteso arriverà alle 18.00 in Piazza Martiri della Libertà, con l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie e degli alberi decorati, accompagnata dalle esibizioni delle scuole di danza “Dance Fusion” e “Golden Swan Ballet” e dagli Sbandieratori di Gualdo Tadino.

Il programma, articolato e inclusivo, è stato costruito grazie alla collaborazione di associazioni, istituzioni scolastiche, volontari, artisti, parrocchie e personale comunale. L’assessore alla Cultura e al Turismo, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato come l’accensione delle luci rappresenti il simbolo di una comunità viva e unita, pronta a condividere il periodo più magico dell’anno. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha invitato cittadini e visitatori a partecipare, ricordando che il calendario delle festività è frutto di un lavoro corale e appassionato.

Dal 30 novembre al 15 gennaio, oltre cinquanta eventi animeranno la città: concerti, spettacoli teatrali, mostre, laboratori per bambini e iniziative di solidarietà. Ogni appuntamento sarà un’occasione per riscoprire il valore della socialità e della cultura, in un contesto che unisce memoria e innovazione. Il centro storico, con le sue piazze e chiese, diventerà un palcoscenico diffuso, capace di accogliere famiglie, giovani e anziani in un clima di festa condivisa.