Macellazione suini domestici e controlli sanitari in Umbria

Le regole per la campagna regionale uso familiare

Gualdo Tadino, 27 novembre 2025 – Dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 torna la campagna di macellazione dei suini per uso familiare, regolata dalla normativa regionale e nazionale. L’iniziativa, che si ripete ogni anno, consente alle famiglie umbre di mantenere viva una tradizione radicata, ma nel rispetto di regole precise e controlli sanitari obbligatori.

Gli animali destinati all’alimentazione devono essere abbattuti previo stordimento, sotto la responsabilità del proprietario e nel rispetto del Regolamento CE 1099/09, che tutela il benessere animale evitando sofferenze inutili. I visceri – lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato, reni e milza – devono essere sottoposti a visita veterinaria, condizione indispensabile per garantire la sicurezza alimentare.

Il pagamento delle tariffe è previsto attraverso i CUP regionali: 17,40 euro per il primo animale, comprensivi di visita sanitaria e ricerca della Trichinella spp., e 7,44 euro per ciascun capo successivo. Le carni ottenute non possono essere commercializzate, ma esclusivamente destinate al consumo familiare.

Il veterinario rifiuterà la visita se anche uno solo dei visceri obbligatori risultasse mancante. Le carni potranno essere lavorate solo dopo la visita e non consumate prima di 24 ore (48 se il giorno successivo è festivo), per consentire gli esami presso l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. È obbligatorio esibire la ricevuta del versamento al momento della visita.

Le sedi individuate per la visita veterinaria e i relativi orari sono i seguenti:

Centro di macellazione – Ponte San Giovanni Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 08:30 –

10:30

(Via Simonucci,14)

Mattatoio pubblico di Marsciano Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 08:00 –

10:00

(Via del Mattatoio)

Mattatoio comunale di Massa Martana Lunedì – Mercoledi- Venerdi ore 10:00 – 11:00

(via D. Alighieri,8)

Laboratorio dei Servizi Veterinari – Panicale Lunedì – Venerdì ore 08:30 – 09:30

(Piazza del Mercato, 2)

Piazza Giovanni XXIII terzo piano Lunedì – Venerdì ore 08:30 – 10:00

(Città di Castello)

Mattatoio comunale di Gubbio Lunedì- Venerdì ore 08:00 – 09:00

Mattatoio comunale di Umbertide Lunedì- Giovedì – Venerdì ore 08:30 – 10:00

Mattatoio comunale di Gualdo Tadino Lunedì- Giovedì ore 08:30 – 09:30

La normativa ricorda che la macellazione senza controlli è perseguibile per legge, con sequestro delle carni e sanzioni amministrative. L’obiettivo è garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica, senza rinunciare a una tradizione che rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico del territorio. La Regione Umbria, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino – sottolinea come il rispetto delle procedure sia fondamentale per preservare la qualità delle carni e la fiducia dei consumatori.