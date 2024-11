“Truffle/Truffe”: Il Tartufo protagonista alla Casa di Sant’Ubaldo

GUBBIO, 10 novembre 2024 – Un evento di grande successo ha caratterizzato la presentazione del libro “Truffle/Truffe: il Tartufo, una storia di grandi passioni,” curato dal foodblogger e scrittore enogastronomico Lorenzo Diamantini. L’incontro, che si è svolto alla Casa di Sant’Ubaldo in occasione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco e dei Prodotti Agroalimentari di Gubbio, ha attirato un pubblico numeroso, tra cui autorità civili e militari, con la partecipazione del Sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci. L’evento ha visto anche la presenza di ospiti provenienti dai mondi dello sport, della cultura e della televisione.

La serata si è aperta con il saluto dei sbandieratori di Gubbio, dando il via a una discussione che ha messo in luce la storia e le peculiarità del tartufo, simbolo della tradizione gastronomica locale. Tra i relatori si sono distinti la Prof.ssa Domizia Donnini, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, e il Prof. Andrea Maraschi, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna, che hanno offerto una visione scientifica sull’argomento. La Dott.ssa Sonia Merli, del Khalili Research Centre presso l’Università di Oxford, ha approfondito gli aspetti storici e culturali legati al tartufo, rendendo l’incontro ancora più ricco di contenuti.

A moderare l’evento è stato il Dott. Giuseppe Nardelli, con il supporto della promotrice del libro, Barbara Bettelli Allegrucci. L’incontro ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, dimostrando l’importanza del tartufo non solo come prodotto gastronomico, ma anche come elemento identitario della cultura locale.

Tra gli ospiti di rilievo, si sono distinti Federico Burdisso, campione di nuoto, e la famosa cuoca televisiva Anna Moroni, che, insieme ad altri personaggi di spicco come la cuoca Rosita Merli, hanno contribuito a conferire prestigio all’evento. Burdisso e Moroni sono stati omaggiati con un regalo speciale come segno di apprezzamento per la loro partecipazione.

Il pubblico, che ha seguito con attenzione gli interventi, ha dimostrato grande interesse per i temi trattati, confermando il valore culturale dell’incontro. La manifestazione ha rappresentato un momento di riflessione e approfondimento sulla storia e la gastronomia, offrendo un’occasione unica per conoscere meglio il tartufo e il suo legame con il territorio e le tradizioni locali.

L’evento si è concluso con un pittoresco aperitivo presso gli Arconi di Via Baldassini, dove i presenti hanno avuto l’opportunità di degustare alcune delle eccellenze enogastronomiche locali, immersi in un ambiente suggestivo che ha saputo coniugare bellezza e buon gusto.

Un incontro che ha lasciato un segno indelebile nella città di Gubbio, riaffermando l’importanza del tartufo come simbolo di cultura, passione e identità, nonché come protagonista di una tradizione gastronomica che continua a essere apprezzata e valorizzata in tutto il mondo.