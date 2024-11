Conferenza stampa di Gubbio Danz’Week il 19 novembre

Conferenza stampa – La conferenza stampa di presentazione della Gubbio Danz’Week Competition si terrà martedì 19 novembre 2024 alle 11:00 presso la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. L’evento, giunto alla sua edizione 2024, è il momento ufficiale di lancio di uno dei più importanti appuntamenti internazionali di danza che ogni anno coinvolge artisti, studenti e professionisti del settore.

L’incontro sarà caratterizzato dalla partecipazione di diverse autorità locali, tra cui il Sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, l’Assessore alla Cultura Paola Salciarini e l’Assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo. Alla conferenza prenderanno parte anche i direttori artistici della manifestazione, Cecilia Monacelli, ideatrice e direttrice di Danz’Art, centro di formazione professionale a Gubbio, e Afshin Varjavandi, coreografo e maestro internazionale che da anni è una figura di riferimento nel panorama della danza.

Gubbio Danz’Week 2024 si terrà dal 18 al 22 novembre, con una serie di eventi che uniscono formazione, spettacolo e arte visiva, offrendo anche un’importante occasione di confronto e crescita professionale per i giovani danzatori e gli studenti. Il tema dell’edizione di quest’anno è “IOCISONO-IAMHERE”, un titolo che invita alla riflessione sull’importanza di essere presenti nel mondo della danza e nella vita, in un momento di rinascita e consapevolezza collettiva.

Il festival si distingue non solo per la qualità delle performance, ma anche per l’aspetto formativo, con una serie di workshop, masterclass e audizioni che coinvolgeranno i partecipanti in attività pratiche e teoriche, guidate da maestri di fama internazionale. La manifestazione è un’opportunità unica per tutti coloro che vogliono intraprendere o approfondire una carriera nel mondo della danza, ma anche per il pubblico che potrà assistere a spettacoli di grande livello.

L’evento è organizzato con il supporto del Comune di Gubbio e il patrocinio della Fondazione Perugia, in collaborazione con CSEN-Perugia, ente riconosciuto da Sport e Salute e dal CONI. Questo partenariato rafforza ulteriormente la credibilità e la portata dell’iniziativa, che si preannuncia come un momento di grande rilevanza culturale e sociale per la città di Gubbio e l’intero territorio regionale.

La conferenza stampa offrirà anche una panoramica sull’andamento dell’evento e sulle novità del programma, con l’intervento di tutti i protagonisti principali. Cecilia Monacelli e Afshin Varjavandi presenteranno le caratteristiche principali della Gubbio Danz’Week 2024, i progetti speciali in programma e le collaborazioni con artisti e scuole di danza di livello internazionale. A seguire, i rappresentanti istituzionali esprimeranno il loro sostegno a un’iniziativa che ogni anno attira numerosi appassionati e professionisti della danza, contribuendo a rafforzare la reputazione di Gubbio come centro di eccellenza culturale.

Il festival si svolgerà in diverse location della città, tra cui il Teatro Comunale, dove si terranno le performance principali, e la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, che ospiterà le audizioni e i workshop. Durante la settimana, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare diverse discipline della danza, dai classici agli stili contemporanei, con focus su improvvisazione e coreografie innovative.

L’edizione di quest’anno si prevede essere un’occasione straordinaria per celebrare l’arte della danza, per condividere esperienze formative e per vivere intensamente l’atmosfera unica di Gubbio, che si conferma come una delle città più vivaci in ambito culturale a livello nazionale e internazionale.

La conferenza stampa di Gubbio Danz’Week del 19 novembre 2024 rappresenta dunque il momento di inizio ufficiale per un evento che porterà l’arte della danza al centro dell’attenzione, coinvolgendo artisti, studenti e cittadini in un dialogo intenso e creativo.