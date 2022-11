Search for: Search Button

Gualdo Tadino parteciperà al Palio dei Comuni 2022

Ci sarà anche il Comune di Gualdo Tadino tra le città presenti al Palio dei Comuni 2022 Lanfranco Mattii giunto alla sua XXXIV edizione, che si disputerà domenica 13 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio.

Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno (con il cavallo Global Trustworthy, condotto da Alessandro Gocciadoro) e le quattro precedenti partecipazioni (2018-2019-2020, 2021) la città di Gualdo Tadino sarà nuovamente presente all’importante e prestigioso evento ippico, che da sempre ha un grande seguito in Italia e in tutta Europa. A rappresentare i colori biancorossi sarà quest’anno il cavallo Bengurion Jet con il fantino A. Gocciadoro.

Nella serata di giovedì 10 Novembre si è svolto il Gran Galà dell’abbinamento delle batterie presso l’Ippodromo di Montegiorgio, alla quale ha partecipato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti insieme agli altri Comuni presenti all’evento.

“E’ la quarta volta che partecipiamo al Palio dei Comuni di Montegiorgio – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – e l’anno scorso siamo riusciti a vincere questa importante corsa per la prima volta.

Quest’anno cercheremo di difendere al meglio il titolo con un altro ottimo cavallo. Il Palio dei Comuni è una manifestazione che valorizza lo spirito ed i valori più nobili della competizione ippica ed allo stesso tempo consente ai Comuni di promuovere e valorizzare il proprio territorio e le proprie tradizioni.

In virtù di questo il Comune di Gualdo Tadino domenica prossima sarà presente anche con uno stand che racconterà le peculiarità della nostra città e della nostra festa più importante, ossia i Giochi delle Porte, manifestazione storico folcloristica che si svolge ogni anno l’ultimo fine settimana di Settembre”.

All’edizione XXXIV del Palio dei Comuni 2022 Lanfranco Mattii saranno presenti 27 Comuni tra cui Gualdo Tadino (unico partecipante dell’Umbria insieme ad Assisi).

Gli altri partecipanti saranno: Ancona, Ascoli Piceno, Assisi, Belmonte, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Loreto, Macerata, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Recanati, Sant’Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano.

Il Palio dei Comuni è una iniziativa sportiva di altissimo livello (Gruppo1), con tanto agonismo sugli spalti e possiede il giusto mix per globalizzare il locale, ovvero glocalizzare le eccellenze del territorio e della regione.

L’evento è iniziato nel 1989 ed il primo Palio è stato vinto dal cavallo Einstein, guidato da Finucci Floriano, da allora sono passati 32 anni ma la magia dell’iniziativa è ancora intatta. Sulle orme dei tornei cavallereschi che in altri tempi hanno appassionato le genti delle Marche e delle regioni vicine, il Palio dei Comuni Lanfranco Mattii ripropone, in una sfida tra Comuni, nell’ambito ufficiale delle corse al trotto, lo spirito e i valori più nobili della competizione ippica. Un evento unico nel suo genere soprattutto per la ufficialità della partecipazione dei Comuni e per l’autenticità della passione che anima tanta gente a impegnarsi nella manifestazione.

Dalla prima edizione, tutta fatta in casa ad oggi, è stata una crescita continua sia sul piano strettamente tecnico-sportivo sia su quello della partecipazione popolare. La svolta sul piano tecnico avvenne nel ’93, quando, con la partecipazione dei campioni svedesi del momento, quali Park Avenue Katy, vincitrice di quella edizione, Meadow Prophet e First Sid, la corsa acquistò una valenza internazionale che si è consolidata nel tempo. Oggi il Palio è uno degli appuntamenti più importanti del calendario ippico nazionale e internazionale e un grande evento culturale. Alla corsa, un Gruppo 1, con un ricco montepremi, partecipano 27 cavalli in rappresentanza di altrettanti Comuni di Marche, Umbria e Abruzzo. Il Palio dei Comuni 2022 si terrà domenica 13 Novembre con apertura della manifestazione a partire dalle ore 13.20 (sarà presente all’occasione anche Miss Italia). Le batterie del Palio si svolgeranno a partire delle ore 15.30 con diretta televisiva sul Canale 220 di Sky.

Il Comune di Gualdo Tadino con il cavallo Bengurion Jet ed il fantino A. Gocciadoro sono stati sorteggiati nella 3° batteria che si correrà alle ore 16.30.

Questa la composizione del gruppo: