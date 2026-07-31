Mariella Nava in concerto, grande musica d’autore in Umbria

Gualdo Tadino, il 6 agosto concerto gratuito sotto le stelle

🎵 Mariella Nava arriva a Gualdo Tadino il 6 agosto: alle 21 concerto gratuito in Piazza Martiri della Libertà. Una serata sotto le stelle tra i suoi successi e le canzoni scritte per grandi interpreti italiani.

Mariella Nava protagonista dell’estate gualdese

La grande musica d’autore italiana arriva a Gualdo Tadino con uno degli appuntamenti centrali della programmazione estiva. Giovedì 6 agosto 2026, alle ore 21, Mariella Nava sarà in concerto in Piazza Martiri della Libertà, nel cuore della città.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con Eclissi Eventi, sarà a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. La serata proporrà un viaggio attraverso oltre trent’anni di musica, tra i brani interpretati dalla cantautrice e le composizioni scritte nel corso della carriera per alcuni dei nomi più conosciuti della musica italiana.

Il concerto è stato inserito nel calendario estivo con l’obiettivo di proporre un evento musicale capace di unire spettacolo, cultura e valorizzazione del centro storico.

Una carriera iniziata al Festival di Sanremo

Mariella Nava ha costruito il proprio percorso artistico attraverso l’attività di cantautrice, interprete e autrice, sviluppando una produzione caratterizzata dalla scrittura musicale e dall’interpretazione.

Il debutto al Festival di Sanremo risale al 1987. Successivamente è arrivato anche il riconoscimento della Targa Tenco per la migliore opera prima, una tappa significativa all’interno del suo percorso artistico.

Negli anni Mariella Nava ha proseguito parallelamente l’attività di interprete e quella di autrice, firmando canzoni destinate anche ad altri artisti. Una doppia dimensione che sarà al centro dello spettacolo previsto a Gualdo Tadino.

Da Renato Zero ad Andrea Bocelli e Mina

Tra le composizioni più note firmate da Mariella Nava figura “Spalle al muro”, brano scritto per Renato Zero e presentato al Festival di Sanremo del 1991, dove conquistò il secondo posto.

La produzione dell’artista comprende inoltre canzoni destinate ad altri importanti interpreti della scena musicale nazionale. Per Gianni Morandi ha scritto “Questi figli”, mentre Andrea Bocelli ha interpretato “Per amore”. A Mina è invece legata “Come mi vuoi”.

Parte di questo repertorio troverà spazio nel concerto di Piazza Martiri della Libertà, insieme ai brani che hanno caratterizzato direttamente la carriera della cantautrice.

I successi di Mariella Nava sul palco

Il programma annunciato per la serata del 6 agosto prevede un percorso musicale attraverso alcuni dei principali successi interpretati da Mariella Nava.

Tra questi figura “Così è la vita”, brano con il quale l’artista ottenne il terzo posto al Festival di Sanremo del 1999 e il Premio per la Miglior Musica. Nel repertorio della serata sono indicati anche “Gli uomini” e “Terra mia”.

Alle canzoni interpretate direttamente dalla cantautrice si affiancheranno quindi quelle composte per altri artisti, offrendo al pubblico una panoramica del suo percorso musicale e autoriale.

Concerto gratuito in Piazza Martiri della Libertà

A fare da scenario allo spettacolo sarà Piazza Martiri della Libertà, scelta per ospitare l’appuntamento musicale sotto le stelle.

Il concerto inizierà alle ore 21 di giovedì 6 agosto e sarà accessibile gratuitamente. L’iniziativa punta così a coinvolgere cittadini e visitatori in una serata dedicata alla canzone d’autore italiana nel centro di Gualdo Tadino.

Per informazioni sull’evento è disponibile l’infoline indicata dagli organizzatori al numero 0733 865994.

La collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino ed Eclissi Eventi porta quindi in città uno spettacolo dedicato a una carriera che attraversa diversi decenni della musica italiana.

Bazzucchi: evento di alto profilo culturale

L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Gualdo Tadino Gabriele Bazzucchi ha sottolineato il ruolo dell’appuntamento nella programmazione estiva della città.

“Ospitare un’artista della caratura di Mariella Nava rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città e un punto di forza della programmazione estiva”, ha dichiarato l’assessore.

Secondo Gabriele Bazzucchi, l’iniziativa conferma l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di proporre eventi di alto profilo culturale, capaci di contribuire all’offerta turistica e alla valorizzazione del centro storico.

L’intento indicato è anche quello di offrire ai residenti e ai visitatori un appuntamento dedicato alla musica d’autore, inserendo lo spettacolo all’interno delle iniziative culturali organizzate durante la stagione estiva.

Una serata dedicata alla canzone d’autore italiana

L’appuntamento del 6 agosto riunirà dunque sul palco la dimensione di interprete e quella di autrice di Mariella Nava. Il pubblico potrà ascoltare brani della sua produzione personale insieme alle composizioni che nel corso degli anni sono entrate nel repertorio di altri artisti italiani.

Dal debutto sanremese del 1987 ai successi degli anni successivi, il concerto ripercorrerà alcune tappe della sua attività artistica attraverso canzoni legate a differenti momenti della carriera.

Giovedì 6 agosto alle ore 21 Piazza Martiri della Libertà diventerà così lo scenario dell’appuntamento musicale promosso dal Comune di Gualdo Tadino con Eclissi Eventi, con ingresso gratuito e una serata interamente dedicata alla musica d’autore italiana.