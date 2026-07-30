Teatro Ronconi, otto spettacoli nella nuova stagione eugubina

Da Calabresi a Nancy Brilli, prosa, comicità, impegno e danza

🎭 Gubbio presenta la stagione 2026/2027 del Teatro Luca Ronconi: otto appuntamenti dal 19 ottobre al 21 marzo con Calabresi, Guenzi, Brilli, Oblivion e Spellbound. In cartellone classici, prosa e danza.

Otto appuntamenti tra prosa, comicità, teatro civile e danza compongono la Stagione 2026/2027 del Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio, realizzata attraverso la collaborazione tra Comune di Gubbio e Teatro Stabile dell’Umbria. Il cartellone prenderà il via lunedì 19 ottobre con Paolo Calabresi e si concluderà domenica 21 marzo con Nancy Brilli. La programmazione accompagnerà il pubblico attraverso autori classici e contemporanei, produzioni del Teatro Stabile dell’Umbria, musical e danza. Tra gli appuntamenti figurano Eumenidi, Bùbaro dei Bùbari, il nuovo lavoro degli Oblivion, Morte accidentale di un anarchico, Seconda classe e Serata Spellbound. La stagione è stata programmata anche tenendo conto dell’avvio dei lavori di riqualificazione del Teatro Comunale previsto da aprile, intervento che l’Amministrazione considera strategico per migliorare sicurezza, funzionalità e caratteristiche infrastrutturali della struttura.

Marino: Gubbio nella storia del Teatro Stabile dell’Umbria

Il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino sottolinea il rapporto storico tra lo Stabile e la città di Gubbio, che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo dell’istituzione teatrale regionale. «Il Teatro Luca Ronconi occupa da sempre un posto speciale nella storia del Teatro Stabile dell’Umbria», afferma Marino, ricordando il contributo di Gubbio alla costruzione di un modello di teatro pubblico diffuso sul territorio. La nuova stagione punta a intrecciare classici e contemporaneità, comicità e impegno civile, prosa e danza, coinvolgendo interpreti affermati e nuove produzioni. Tra queste figurano due lavori del TSU: Bùbaro dei Bùbari, scritto da Carolina Balucani e diretto da Antonio Latella, e Seconda classe, ideato e diretto da Clara Sancricca.

Il centenario di Dario Fo tra gli appuntamenti

Particolare spazio sarà dedicato a Dario Fo e Franca Rame attraverso una nuova edizione di Morte accidentale di un anarchico. Lo spettacolo sarà diretto da Giorgio Gallione e avrà come protagonista Lodo Guenzi, chiamato a interpretare il Matto nel centenario della nascita di Dario Fo. Il programma comprende anche la tragedia classica con Eumenidi, la comicità musicale degli Oblivion, la danza della compagnia Spellbound Contemporary Ballet e, per la chiusura della stagione, Nancy Brilli con Il padrone di Gianni Clementi. Marino descrive il cartellone come una proposta rivolta a un pubblico ampio, mantenendo il teatro come luogo di incontro, pensiero e condivisione per la comunità.

Fiorucci: riqualificazione investimento sul futuro

Il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci collega la programmazione 2026/2027 al percorso di riqualificazione del Teatro Comunale Luca Ronconi. Secondo Fiorucci, la nuova stagione dimostra la possibilità di attraversare una fase di cambiamento senza rinunciare alla qualità dell’offerta culturale. «La riqualificazione del Teatro Comunale Luca Ronconi rappresenta un investimento strategico sul futuro di uno dei luoghi simbolo della nostra città», afferma il sindaco. L’obiettivo dell’intervento è restituire alla città una struttura più sicura e funzionale, adeguata alle esigenze degli spettatori e degli artisti. Parallelamente, Comune e Teatro Stabile dell’Umbria hanno lavorato per garantire lo svolgimento della stagione e mantenere una programmazione coerente con la storia culturale della città.

Salciarini: stagione salvaguardata durante i lavori

L’assessore alla Cultura del Comune di Gubbio Paola Salciarini evidenzia il lavoro di programmazione svolto con largo anticipo insieme al Teatro Stabile dell’Umbria. I lavori di riqualificazione del Teatro Comunale sono previsti a partire da aprile, ma l’obiettivo dell’Amministrazione è evitare che l’intervento comporti un’interruzione dell’attività culturale cittadina. «Abbiamo quindi lavorato per salvaguardare integralmente la Stagione, offrendo al pubblico un cartellone ricco, autorevole e capace di coniugare grandi protagonisti della scena nazionale con proposte di qualità», spiega Salciarini. Tra gli eventi richiamati dall’assessore figura lo spettacolo dedicato a Dario Fo, che sarà collegato idealmente alla mostra che Gubbio ospiterà nei prossimi mesi.

Paolo Calabresi inaugura il 19 ottobre

La stagione inizierà lunedì 19 ottobre alle 21 con Paolo Calabresi, accompagnato da Carolina Di Domenico, nello spettacolo Tutti gli uomini che non sono. Il lavoro è tratto dall’omonimo romanzo di Calabresi e racconta la vicenda realmente accaduta delle sue trasformazioni in personaggi esistenti. Lo spettacolo viene presentato come una commedia-verità che utilizza l’ironia e la comicità per affrontare questioni più complesse, concentrandosi in particolare sul tema dell’identità. Sarà il primo degli otto appuntamenti previsti fino a marzo nella programmazione del Teatro Luca Ronconi.

Eumenidi porta Eschilo sul palcoscenico

Mercoledì 4 novembre alle 21 sarà la volta di Eumenidi. Tutta, tutta del padre io sono, tratto dall’opera di Eschilo e diretto da Serena Sinigaglia. Sul palco saranno Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna e Giorgia Senesi. La regista prosegue con questo spettacolo il proprio percorso di ricerca sui classici, utilizzando la dimensione corale come elemento centrale per esplorare il testo e le sue possibili corrispondenze con il presente. Il coro diventa quindi la chiave attraverso la quale la tragedia viene riletta e proposta al pubblico contemporaneo.

Bùbaro dei Bùbari, produzione del TSU

Martedì 1 dicembre alle 21 sarà rappresentato Bùbaro dei Bùbari, opera dell’autrice umbra Carolina Balucani con la regia di Antonio Latella. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria e racconta la vicenda di due giovani, fratello e sorella, in fuga. Al centro del lavoro si trova il loro legame, un’appartenenza profonda che diventa elemento identitario e parte del destino dei protagonisti. La produzione rappresenta uno degli esempi attraverso i quali il TSU porta avanti l’attenzione dedicata alla drammaturgia contemporanea e alla ricerca di nuove scritture per la scena.

Gli Oblivion tornano con Win for life

Doppio appuntamento sabato 12 dicembre alle 21 e domenica 13 dicembre alle 17 con il ritorno a Gubbio degli Oblivion. Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli presenteranno il nuovo musical Win for life.

Lo spettacolo propone una narrazione costruita attraverso un ritmo serrato e numerosi interventi musicali, per una durata di circa ottanta minuti. La formazione torna così al Teatro Luca Ronconi con una proposta che punta sulla comicità musicale, uno dei linguaggi che caratterizzano il percorso artistico degli Oblivion.

Lodo Guenzi nel capolavoro di Fo e Rame

Lunedì 25 gennaio alle 21 Lodo Guenzi sarà protagonista di Morte accidentale di un anarchico, testo di Dario Fo e Franca Rame. Guenzi interpreterà il Matto in una nuova edizione dello spettacolo, proposta nel centenario della nascita del Premio Nobel Dario Fo e affidata alla regia di Giorgio Gallione. La rappresentazione conserva la struttura grottesca, satirica e tragica del testo, combinando commedia degli equivoci, elementi di slapstick comedy e teatro di denuncia. L’allestimento intende confrontarsi con l’eredità artistica di Fo, affidandola alla sensibilità di un interprete contemporaneo.

Seconda classe riflette su ricchezza e privilegio

Giovedì 11 febbraio alle 21 arriverà Seconda classe, spettacolo di Controcanto Collettivo prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria. Il lavoro, ideato e diretto da Clara Sancricca, affronta i temi della ricchezza, del lusso e dell’esclusività. La rappresentazione sviluppa una riflessione ironica sui privilegi, sulle disuguaglianze e sui meccanismi del potere economico e sociale. Seconda classe è la seconda produzione TSU inserita nel cartellone e rappresenta uno degli appuntamenti attraverso i quali la stagione affronta questioni legate alla società contemporanea.

Spellbound porta la danza a Gubbio

Venerdì 5 marzo alle 21 sarà la danza a occupare il palcoscenico con Serata Spellbound. Il programma comprende quattro lavori: Trust, A Better Place, Miss Invasion e If You Were a Man. Tutte le coreografie sono firmate e dirette da Mauro Astolfi, fondatore e guida, insieme a Valentina Marini, della compagnia Spellbound Contemporary Ballet. I quattro lavori affrontano attraverso il movimento diverse forme della relazione umana, sviluppando temi come fiducia, ascolto, trasformazione e incontro. La danza diventa così lo strumento attraverso cui indagare la complessità dei rapporti e dell’esperienza umana.

Nancy Brilli chiude la stagione con Il padrone

La stagione terminerà domenica 21 marzo alle 21 con Il padrone, testo di Gianni Clementi interpretato da Nancy Brilli insieme a Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. Lo spettacolo è una commedia noir che combina differenti registri, alternando momenti divertenti, suspense e passaggi capaci di suscitare tenerezza e indignazione. Il percorso narrativo conduce verso un finale inatteso e chiuderà il programma 2026/2027 del Teatro Comunale Luca Ronconi. Nancy Brilli sarà quindi la protagonista dell’ultimo appuntamento di un cartellone iniziato cinque mesi prima con Paolo Calabresi.

Prelazione e nuovi abbonamenti da settembre

La prelazione per gli abbonati della stagione 2025/2026 sarà disponibile da lunedì 14 a martedì 22 settembre presso l’ex Biblioteca Sperelliana. Il servizio sarà attivo lunedì, martedì e venerdì dalle 17 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13. Il rinnovo potrà essere richiesto anche a distanza secondo le modalità predisposte dal Teatro Stabile dell’Umbria. I nuovi abbonamenti saranno invece disponibili da sabato 26 settembre a sabato 3 ottobre, negli stessi giorni e orari presso l’ex Biblioteca Sperelliana. Per la stagione viene introdotta anche la Teatro card regionale 6 spettacoli, formula che consente di scegliere liberamente sei rappresentazioni tra quelle inserite nelle Stagioni del Teatro Stabile dell’Umbria.

Biglietti disponibili dal 9 ottobre

La Teatro card regionale sarà disponibile da lunedì 28 settembre e permetterà agli spettatori di costruire un percorso personale scegliendo spettacoli, date e teatri nell’ambito della programmazione TSU. La vendita dei singoli biglietti inizierà invece alle 15 di venerdì 9 ottobre. Il botteghino del Teatro Comunale Luca Ronconi sarà operativo, nei giorni degli spettacoli, dalle 20. Sarà inoltre possibile utilizzare il servizio di prenotazione telefonica regionale del Teatro Stabile dell’Umbria nei giorni feriali dalle 17 alle 20, secondo le modalità previste. Con otto appuntamenti distribuiti tra ottobre e marzo, la stagione 2026/2027 conferma il Teatro Comunale Luca Ronconi come uno dei poli culturali di Gubbio, mentre la struttura si prepara alla successiva fase di riqualificazione prevista a partire dal mese di aprile.