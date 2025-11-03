Medioevo nel piatto e nel boccale, sapori, storia a Gualdo Tadino

Evento culturale al Birrificio Flea con degustazioni medievali

Gualdo Tadino, 3 novembre 2025 – Il giorno 8 novembre 2025 Gualdo Tadino ospita un evento unico nel suo genere: “Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400”, promosso dall’Ente Giochi de le Porte APS con il patrocinio del Festival del Medioevo e del Comune di Gualdo Tadino. L’appuntamento, che si terrà presso il Birrificio Flea, unisce storia, cultura e gusto in un percorso dedicato alle abitudini alimentari e conviviali del Quattrocento, come riporta il comunicato di Sofia Raggi, addetto stampa dell’Ente Giochi de le Porte APS.

Dalle 15:30, relatori di spicco si alterneranno per approfondire temi come la dieta, la salute e le tradizioni a tavola nel Medioevo. Tra questi, Federico Fioravanti, direttore del Festival del Medioevo, presenterà il suo libro sulle spezie, mentre il prof. Alberto Sorbini e il prof. Duccio Balestracci offriranno riflessioni sui piaceri e le evoluzioni della convivialità medievale. Federico Scurpa, vice direttore del Corriere dell’Umbria, parlerà della birra come elemento di fede, commercio e socialità.

A fare da guida nell’evento sarà Cinzia Tini, direttrice di TRG Gubbio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso emozioni e conoscenze storiche. L’iniziativa sarà aperta dal sindaco Massimiliano Presciutti, che sottolineerà l’importanza di valorizzare la cultura locale attraverso eventi capaci di coniugare scoperta e partecipazione.

Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte APS, ha espresso orgoglio per l’inizio di un ciclo di eventi triennale, che mira a rafforzare il legame tra comunità e tradizioni storiche con momenti di inclusione e approfondimento culturale.

Tra degustazioni di birra artigianale e specialità medievali, il convegno rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio storico con uno sguardo contemporaneo, rendendo vivi e accessibili i sapori e le storie di un’epoca affascinante.