Presciutti riceve contributo per atti intimidatori nel 2025

Terza volta nel quadriennio, fondi devoluti a progetti locali

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha ricevuto anche per il 2025 il contributo previsto dal “Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori”, per un importo di 7.851,41 euro, destinato a iniziative pubbliche e progetti educativi. Lo comunica il Comune di Gualdo Tadino, evidenziando come si tratti della terza volta negli ultimi quattro anni che il primo cittadino beneficia della misura, dopo gli importi precedenti di 6.000 e oltre 14 mila euro, sempre devoluti a favore della comunità.

La somma erogata si basa su minacce e intimidazioni riscontrate nel 2025, registrate dall’Osservatorio della polizia criminale e integrate dai dati degli Osservatori regionali. “Un triste record, ma che non mi scoraggia”, ha commentato il sindaco, confermando l’impegno a destinare le risorse a progetti di sensibilizzazione sulla legalità, rivolti soprattutto ai giovani del territorio. Presciutti ha sottolineato come il riconoscimento di tali contributi rafforzi il suo impegno civico, dichiarando che la pazienza, il coraggio e la determinazione continueranno a guidare le sue scelte quotidiane.

La fonte del comunicato ufficiale conferma che il contributo mira non solo a supportare gli amministratori vittime di intimidazioni, ma anche a promuovere iniziative formative e sociali di pubblica utilità, rafforzando la cultura della legalità e della partecipazione civica nella comunità di Gualdo Tadino.