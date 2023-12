Nocera Umbra il borgo dei presepi, oltre 30 eventi a Natale

Anche quest’anno, dal 1 dicembre al 7 gennaio Nocera Umbra diventa ‘Il Borgo dei Presepi’, oltre 30 eventi dal sapore natalizio per tutte le età e per vivere appieno la magia del Natale. In uno dei Borghi più belli d’Italia sarà possibile ammirare la meraviglia dei presepi, non solo nel fascino del Centro storico, ma anche in altri angoli caratteristici del territorio.

“La nostra città – afferma il sindaco Virginio Caparvi – è pronta ad accogliere, nelle sue straordinarie bellezze artistiche ed ambientali, i numerosi eventi per tutto il periodo natalizio. E come in passato si è rinnovato e rinforzato un grande lavoro di squadra che vede protagonisti: lo straordinario mondo dell’associazionismo nocerino, ma anche cittadini in gruppo e singoli, il tutto sotto il coordinamento degli assessorati comunali interessati all’allestimento e all’organizzazione strutturale degli eventi.

È in queste importante occasioni di festa – sottolinea il Sindaco – che la nostra comunità, ancora di più e meglio, riesce a dare quel tocco originale e particolare alla bellezza e all’accoglienza di una città che sempre più sta posizionandosi come eccellenza turistica, non solo in ambito regionale, ma anche nazionale. A tutti i nocerini e a tutti i visitatori del nostro Borgo l’augurio per un sereno Natale. Un ringraziamento particolare, per l’importantissima collaborazione e per il sostegno, alla Regione Umbria e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno”.

Tra gli appuntamenti da vivere: ritorna nell’affascinante Borgo de ‘Le Cese’ il tradizionale Presepe vivente (26 dicembre e 6 gennaio) curato con maestria in ogni particolare dalla Parrocchia ‘San Giovenale’ di Casebasse. Di grande impatto e originalità sarà il ‘Presepe delle acque’, ideato, nei giardini pubblici, dalla Pro Nocera ‘Città delle Acque’ (inaugurazione l’8 dicembre con la partecipazione della Banda musicale cittadina) a cui se ne aggiungeranno altri, fissi e meccanici, dislocati in tutto il centro storico ed allestiti dai due Quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce, dalla Corale ‘Santa Cecilia’, dalla associazione ‘Combriccola dei sogni’, dall’associazione ‘Telaio Umbro-tele e ricami in Nuceria’, dal Moto club ed altri da cittadini singoli e a gruppi.

Sono molte altre le iniziative in programma e riguardano spettacoli per adulti e bambini, per quest’ultimi, tra gli altri appuntamenti, l’apertura della Casa di Babbo Natale e dei folletti (Associazione Combriccola dei sogni) che verrà inaugurata l’8 dicembre; l’arrivo di Babbo Natale e gli zampognari il 23 dicembre; ‘Il borgo delle fiabe’ (17 dicembre Borgo San Martino); lo spettacolo di marionette del 6 gennaio all’auditorium Cottoni. Tra gli appuntamenti per ogni età quello del 9 dicembre: ‘Scopriamo Nocera, i segreti dei vicoli tra arte e storia’ (a cura del ‘Trekking Nocera Umbra).

Non mancheranno i concerti di Natale: ‘Riflessioni in parole e musica aspettando il Natale’ (Progetto Foligno-9 dicembre, Museo archeologico), ‘Ananda Joy Choir’ (21 dicembre-auditorium Cottoni), Corale Santa Cecilia (23 dicembre-piazzetta Ponte Parrano e 7 gennaio Nocera Umbra-Convento Frati Carmelitani); ‘Concerto in Chiesa’ (6 gennaio), a cura di ‘Castrum Collis’ a Colle di Nocera Umbra. E per gli amanti della poesia spazio a ‘Poetare all’ora del thè’ (16 dicembre-Monastero San Giovanni Battista).

Ed ancora, gli appuntamenti con il teatro all’auditorium Cottoni: ‘Francesco! La gioia del risveglio’ (10 dicembre); Esibizione ragazzi del catechismo (21 dicembre- a cura dei Frati Cmes); la commedia brillante ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ (Compagnia Teatrotredici di Norcia) il 5 gennaio.

Il Quartiere Porta Santa Croce organizza invece un evento natalizio in piazza il 22 dicembre a cui seguirà l’assegnazione del premio ‘Rinaldo Agostini’. Il giorno di capodanno, la Combriccola dei sogni darà vita all’iniziativa solidale ‘Un augurio per il mondo’. Non mancheranno momenti di sport e di gioco: il giorno di Natale si ripete la ‘Christmas run’ (a cura dei Titans Nocera Umbra); mentre per la vigilia di Natale sono previste tombolate ‘aspettando mezzanotte’ (Nocera Scalo-Pro loco Cecuris).

Il concorso ‘Allestiamo un presepe’ organizzato dalla Pro Nocera prevede le premiazioni il 6 gennaio. E proprio nel suo giorno, a cura dei Quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce arriverà la Befana sui trampoli.

Nel ricco programma degli eventi anche due iniziative già svolte con grande successo: lo scorso 1 dicembre, ‘Natale in arte’ (esposizione manufatti) presso il Monastero San Giovanni Battista, mentre lo scorso sabato 3 dicembre nella frazione di Bagnara ha avuto luogo il tradizionale ‘Mercatino dei doni’ (Bagnara Aps) ed il concerto ‘Le voci del cuore’ (Coro Francesco Cicognola). I Quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce accompagneranno ogni evento natalizio con i profumi del vin brulè ed i sapori delle caratteristiche ciacette nocerine. Fino al 7 gennaio vi aspetta Nocera Umbra: ‘Il Borgo dei presepi’.