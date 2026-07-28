Sport in Centro trasforma le vie del centro in vere palestre

Una grande festa dell’associazionismo locale

🤸‍♂️ 🏃‍♂️Il 9 agosto 2026 torna Sport in Centro a Gualdo Tadino, una grande vetrina dedicata all’associazionismo locale. Le piazze del centro storico si trasformeranno in palestre a cielo aperto tra sport, giochi tradizionali, motori, passioni e solidarietà

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Gualdo Tadino, 28 luglio 2026 – La stagione estiva nel territorio umbro si arricchisce con uno degli appuntamenti più significativi e attesi della programmazione cittadina, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino. La giornata di domenica 9 agosto 2026, a partire dalle ore 18:00, vedrà lo svolgimento ufficiale della manifestazione pubblica denominata Sport in Centro, una rassegna interamente incentrata sulla valorizzazione del mondo dell’associazionismo e delle discipline motorie del territorio. L’iniziativa rappresenta un momento cruciale per dare visibilità e il giusto riconoscimento al prezioso operato delle realtà associative che quotidianamente svolgono attività di inclusione ed educazione nella comunità, offrendo sia ai residenti sia ai turisti giunti per l’occasione una serata caratterizzata da simulazioni dal vivo, dimostrazioni ed esibizioni pratiche.

Attraverso un percorso che si snoderà tra le principali vie e i vicoli del nucleo storico, la proposta ricreativa e sportiva coinvolgerà capillarmente ogni area disponibile dell’ambiente cittadino. Nello specifico, la centralissima Piazza Martiri della Libertà fungerà da polo attrattivo per gli amanti del calcio, per i praticanti dell’arte marziale del judo e per gli appassionati del lancio delle freccette. Spostandosi di pochi metri, lo spazio urbano di Piazza Mazzini sarà interamente dedicato alla pallacanestro, con aree adibite sia al basket maschile sia a quello femminile, garantendo ampio risalto a questa disciplina di squadra. Il settore motoristico e il recupero delle vecchie tradizioni ludiche troveranno la loro collocazione ideale nella cornice di Piazza Garibaldi, la quale ospiterà le iniziative speciali promosse dal Motoclub locale e i caratteristici intrattenimenti dell’Associazione Fiondatori. Al contempo, la società Atletica Tarsina si occuperà di animare la caratteristica Via Franco Storelli con attività dedicate alla corsa e al movimento.

La programmazione si estenderà ulteriormente verso l’area verde dei Giardini Pubblici, dove lo scenario naturale farà da sfondo alle esibizioni di tiro con l’arco e all’atteso appuntamento gastronomico denominato Masterchef, un evento a finalità benefica e solidale interamente gestito e curato dai volontari della sezione locale della Croce Rossa. Per gli appassionati del mondo fuoristrada, Piazza San Francesco sarà il punto di riferimento grazie all’esposizione e alle iniziative del gruppo Taino 4×4. Il quadro delle attrazioni urbane verrà completato da Piazza Soprammuro, spazio nel quale convivranno l’energia dinamica del rugby e la strategica concentrazione richiesta dai tavoli del gioco del burraco. Infine, Corso Italia diventerà il punto di ritrovo ideale per i giocatori di scacchi e per le postazioni stabili di giochi da tavolo, coordinate per l’occasione dal personale della biblioteca comunale e dalla sede locale della Mondadori. A completare il ricco calendario della kermesse vi saranno anche svariate attività fisiche promozionali coordinate dalle principali palestre private del territorio.

L’importanza dell’evento per la coesione del territorio è stata sottolineata con forza dai rappresentanti delle istituzioni locali. L’assessore comunale al Welfare e ai rapporti con le associazioni, Gabriele Bazzucchi, ha voluto manifestare la propria profonda approvazione per la macchina organizzativa, evidenziando come la manifestazione sia la prova evidente di come la pratica sportiva costituisca uno strumento formidabile per connettere le persone, incrementare il benessere psicofisico e strutturare percorsi reali di inclusione sociale all’interno del tessuto cittadino.

L’esponente della giunta ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai sodalizi sportivi che hanno aderito al progetto, spiegando che l’affluenza di giovani e appassionati sarà l’esito diretto della sinergia virtuosa tra le realtà locali impegnate nella crescita sociale.

Sulla stessa linea si è espresso Massimiliano Presciutti, sindaco del comune di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, che ha definito la data del 9 agosto una vera e propria giornata di festa comunitaria in grado di unire discipline differenti nel cuore della città. Il primo cittadino ha ringraziato le sigle partecipanti per la dedizione dimostrata, confermando che l’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro qualitativo della programmazione dell’Estate Gualdese 2026.