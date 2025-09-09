Successo per Estate Gualdo Tadino, la città accoglie turisti e regala emozioni

Concerti, mostre, sagre e spettacoli hanno richiamato migliaia di visitatori. Presciutti e Bazzucchi: «Un successo che proseguirà con i Giochi de le Porte»

Un’estate intensa e partecipata ha trasformato Gualdo Tadino in un centro vivo e animato, con un flusso costante di turisti che hanno popolato il centro storico e le frazioni, attratti da un calendario fitto di iniziative culturali, musicali e ricreative.

Tra i momenti più apprezzati la rassegna cinematografica alla Rocca Flea, Calici di Stelle, il Festival musicale di San Biagio con esecuzioni di musica classica, i concerti cantautorali di Grazia Di Michele ed Eleonora Bianchini, e le esibizioni delle cover band dedicate a Pooh, Renato Zero e Lucio Dalla. Grande successo anche per lo street food cittadino, la rassegna bandistica Memorial Sesto Temperelli, gli spettacoli per bambini, le sette sagre e feste di quartiere, gli eventi sportivi, le visite guidate ai sei musei del Polo museale e la tradizionale serata dedicata agli animali.

Molto partecipata anche la rassegna teatrale “Gualdo è Donna”, con quattro spettacoli dedicati a figure femminili della cultura classica e contemporanea, capaci di unire qualità artistica e messaggi di grande valore. Presenze record, invece, per il concerto della Premiata Forneria Marconi a Valsorda.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria – ha commentato l’assessore alla Cultura e Turismo Gabriele Bazzucchi –. Gualdo Tadino ha mostrato la sua anima autentica, intrecciando tradizione e innovazione e creando occasioni di svago e condivisione per adulti, giovani e famiglie. Questo successo ci sprona a proseguire con rinnovato entusiasmo».

Soddisfazione condivisa dal sindaco Massimiliano Presciutti: «Un cartellone ricco e di qualità ha valorizzato il nostro patrimonio culturale e sociale, trasformando Gualdo Tadino in un centro accogliente e attrattivo. Ringrazio assessore, uffici comunali, associazioni e cittadini che hanno reso possibile questo risultato».

Gli eventi non si fermano: a settembre la città sarà animata dai Giochi de le Porte, mentre ottobre sarà dedicato alle celebrazioni per San Francesco. Una programmazione che conferma Gualdo Tadino come scrigno di arte e storia, ma anche come crocevia di esperienze capaci di conquistare visitatori di ogni età.