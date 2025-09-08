Gubbio rilancia il cicloturismo al Festival di Misano

La Granfondo del Montefeltro al centro della promozione

Il Consorzio Turistico Gubbio Alta Umbria (GAU) ha preso parte all’Italian Bike Festival di Misano Adriatico, svoltosi dal 5 al 7 settembre, portando in primo piano il potenziale cicloturistico dell’Alta Umbria. L’iniziativa, descritta nel comunicato stampa firmato dalla Presidente Gloria Margaret Pierini, ha offerto una cornice ideale per presentare la Granfondo del Montefeltro, in programma il 12 ottobre 2025 con partenza e arrivo a Gubbio.

All’interno dello stand istituzionale, il Consorzio ha illustrato come l’evento non sia solo una competizione sportiva, ma un’occasione per valorizzare il territorio attraverso un’esperienza che fonde sport, cultura e paesaggio. Il percorso, che si snoda tra Umbria e Marche, attraversa borghi storici, colline e scorci naturali di grande fascino, attirando ciclisti da tutta Italia e dall’estero.

Pierini ha sottolineato come la bicicletta rappresenti un mezzo privilegiato per esplorare il territorio, permettendo di cogliere la bellezza dei paesaggi, la ricchezza artistica e le tradizioni locali. Durante il talk “Pedalando il cambiamento”, la Presidente ha condiviso l’esperienza di Gubbio come esempio di destinazione emergente nel cicloturismo nazionale, evidenziando il ruolo delle donne nella trasformazione del settore.

Nel comunicato stampa, Pierini ha evidenziato l’impegno del Consorzio nella costruzione di una rete cicloturistica strutturata, con percorsi segnalati, servizi dedicati e operatori pronti ad accogliere ogni tipo di ciclista, dal neofita al professionista. Un modello di turismo lento e sostenibile, capace di generare benefici economici e ambientali.

L’Umbria, con Gubbio in prima linea, si propone come meta ideale per chi desidera vivere il territorio in modo autentico: pedalando, visitando, degustando e immergendosi nella cultura locale. La partecipazione al Festival ha rappresentato un passo strategico per consolidare relazioni con operatori del settore e promuovere un modo di viaggiare che coniuga benessere, scoperta e rispetto per l’ambiente.

Il Consorzio GAU, attraverso questa iniziativa, riafferma la propria visione: fare del cicloturismo un motore di sviluppo territoriale, capace di raccontare l’Umbria in modo nuovo e coinvolgente. Pierini conclude nel comunicato stampa: «Stiamo costruendo un’offerta turistica che parla al cuore di chi pedala, e che invita a rallentare per scoprire».