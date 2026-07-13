Irene Cossa festeggia il traguardo di 103 anni a Nocera Umbra

Grande festa a Gaifana per il compleanno della signora Rina

Gaifana, 13 luglio 2026 – La comunità locale si è radunata per celebrare un compleanno straordinario e ricco di significato, come riporta il comunicato della Segreteria Sindaco Comune di Nocera Umbra. Presso i locali della Polisportiva situata nella frazione di Gaifana, i familiari, i conoscenti e numerosi cittadini si sono incontrati per porgere gli auguri alla signora Irene Cossa, nota nel territorio con il soprannome di Rina. La donna ha raggiunto l’importante traguardo dei 103 anni di età, confermandosi come una figura di riferimento per la memoria storica del comprensorio e un esempio di vitalità per le generazioni più giovani.

L’evento svoltosi lo scorso 10 luglio ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti del governo cittadino. L’amministrazione comunale di Nocera Umbra ha preso parte ai festeggiamenti con una delegazione ufficiale guidata dal sindaco, l’Onorevole Virginio Caparvi, accompagnato per l’occasione dall’assessore Giuseppe Cioli. I membri della giunta hanno voluto esprimere la vicinanza delle istituzioni alla festeggiata, la quale ha mostrato una notevole lucidità e una grande serenità d’animo durante tutta la durata della cerimonia pubblica.

Il primo cittadino ha voluto omaggiare la signora Irene Cossa donandole un mazzo di fiori a nome della municipalità. Successivamente le è stata consegnata una speciale pergamena celebrativa recante le congratulazioni ufficiali della cittadinanza. Il sindaco Caparvi ha ricordato come la celebrazione di un residente che supera il secolo di vita costituisca un momento di profondo valore civile e umano, definendo la festeggiata come una testimone preziosa delle vicende storiche locali e un modello di resilienza.

La giornata di festa è proseguita all’interno della struttura ricreativa in un’atmosfera caratterizzata dalla gioia e dalla condivisione. I presenti hanno partecipato a un momento conviviale scandito da scambi di battute, racconti del passato e sessioni fotografiche per immortalare la ricorrenza. L’amministrazione comunale, interpretando il sentimento comune della popolazione, ha rinnovato gli auguri alla signora augurandole di proseguire il proprio cammino circondata dall’affetto dei parenti e della comunità di Nocera Umbra.