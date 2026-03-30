Autismo: Gualdo Tadino si tinge di blu per l’inclusione

Due giorni di eventi nel centro di Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 30/03/2026 – La comunità si stringe attorno al tema della neurodiversità con un programma di alto valore civile, volto a trasformare la consapevolezza in azione quotidiana, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino. In occasione della ricorrenza internazionale dedicata ai disturbi dello spettro autistico, l’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio alla rassegna “Gualdo Tadino in Blu”. L’iniziativa, prevista per le giornate del 1 e 2 aprile 2026, nasce dalla sinergia tra l’associazionismo locale, le cooperative sociali e le autorità sanitarie regionali. L’obiettivo primario è quello di abbattere i pregiudizi e favorire una cultura dell’accoglienza che parta dalle nuove generazioni per coinvolgere l’intera cittadinanza in un percorso di riflessione collettiva.

Un patto educativo tra scuole e territorio

La prima fase della manifestazione, fissata per mercoledì 1 aprile, mette al centro il mondo dell’istruzione come pilastro fondamentale per la crescita di una società solidale, presso il Laboratorio Il Narciso, le classi del territorio parteciperanno a sessioni informative strutturate per spiegare cos’è l’autismo con un linguaggio accessibile e profondo. Il momento più significativo sarà la consegna del “Fiocco Blu”, un simbolo che i giovani studenti porteranno come testimonianza del loro impegno nel contrastare ogni forma di isolamento sociale. Questa attività didattica si concluderà con un gesto corale di condivisione, volto a suggellare un’alleanza duratura tra le istituzioni scolastiche e le realtà che operano quotidianamente nel settore del disagio psichico e relazionale. La giornata di giovedì 2 aprile vedrà il coinvolgimento diretto del tessuto urbano attraverso momenti di aggregazione e approfondimento culturale. La Mediateca ospiterà letture ad alta voce focalizzate sulla neurodiversità, curate dalla libreria Mondadori, per offrire nuovi punti di vista sulla percezione del mondo da parte delle persone autistiche. Successivamente, la cittadinanza si ritroverà per una camminata simbolica tra le vie del centro storico di Gualdo Tadino, un segnale visibile di vicinanza e sostegno. Il percorso urbano terminerà con il “Pranzo in Blu”, un’occasione conviviale aperta a tutti presso il ristorante La Terrazza di San Guido, pensata per rafforzare i legami di comunità e scambiare esperienze tra famiglie, operatori e semplici cittadini.

L’assessore al welfare Gabriele Bazzucchi ha ribadito come queste giornate rappresentino un tassello fondamentale dell’identità cittadina, fondata sui valori della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Sostenere la ricerca e garantire la piena inclusione non è considerato solo un compito amministrativo, ma un vero e proprio dovere morale. La collaborazione tra l’ASL 1 Umbria, la Cooperativa Asad e l’Associazione “Amici del Germoglio” evidenzia l’importanza di una rete capillare che sappia rispondere alle esigenze dei soggetti più fragili. In questo contesto, l’autismo smette di essere visto come un limite individuale per diventare un’occasione di arricchimento comune, dove la diversità viene protetta e promossa come un valore aggiunto per l’intera collettività gualdese.