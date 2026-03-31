Gemellaggio, Gualdo Tadino accoglie gli studenti di Krosno

Scambio culturale tra Polonia e Italia per i giovani liceali

Gualdo Tadino, 31-03-2026 – Le radici della cooperazione internazionale tra Italia e Polonia si consolidano attraverso il dialogo tra le nuove generazioni. Nella giornata di lunedì 30 marzo, l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha dato il benvenuto ufficiale a una folta delegazione di giovani provenienti dalla città gemellata di Krosno.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, nella sua duplice veste di primo cittadino e Presidente della Provincia di Perugia, insieme all’Assessore Gabriele Bazzucchi, ha aperto le porte del Municipio agli studenti del Liceo “Mikołaj Kopernik”. Questo incontro istituzionale segna l’avvio di un soggiorno formativo che si protrarrà fino al prossimo 4 aprile, trasformando il protocollo formale di amicizia tra le due città in un’esperienza umana e didattica tangibile.

Il fulcro dell’iniziativa risiede nella collaborazione attiva con l’Istituto di Istruzione Superiore “Casimiri”, eccellenza scolastica locale. All’accoglienza in Municipio hanno preso parte il Dirigente Scolastico Renzo Menichetti e un team di docenti, tra cui Eleonora Scassellati, Elisa Benedetti ed Eula Pica, accompagnati da diverse classi gualdesi. Per gli studenti polacchi, che hanno scelto l’italiano come seconda lingua nel loro piano di studi, si tratta della prima visita d’istruzione nel nostro Paese. L’obiettivo primario è innescare un processo di conoscenza reciproca che superi i libri di testo, permettendo ai ragazzi di confrontarsi direttamente con i coetanei italiani, abbattendo le barriere linguistiche e promuovendo una reale inclusione sociale nel solco della cittadinanza europea.

La permanenza della delegazione in Umbria non si limiterà esclusivamente alla frequenza delle lezioni e dei laboratori scolastici come riporta il comunicato di Luca Comodi – Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino.

Il programma prevede infatti un fitto calendario di escursioni volte a far scoprire la ricchezza del patrimonio storico e artistico nazionale. Oltre ad approfondire la realtà sociale di Gualdo Tadino, gli ospiti polacchi visiteranno centri di rilevanza mondiale come Perugia e Assisi, per poi spingersi verso Firenze e la costa romagnola a Riccione. Questo percorso turistico e formativo è stato studiato per offrire una visione d’insieme del sistema Italia, valorizzando le peculiarità paesaggistiche e artistiche che rendono unico il territorio.

L’amministrazione comunale ha ribadito con forza come investire negli scambi culturali rappresenti una priorità strategica per il futuro del territorio. Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Presciutti, vedere i giovani di Krosno dialogare con gli studenti locali è la prova provata che la scuola è il primo e più importante cantiere dell’integrazione europea. L’impegno del Comune e dell’Istituto “Casimiri” si inserisce in una visione di lungo periodo che mira a formare una classe dirigente consapevole, aperta al mondo e capace di gestire relazioni internazionali. Tali progetti di mobilità non solo arricchiscono il bagaglio culturale dei singoli partecipanti, ma rafforzano il tessuto di relazioni tra Paesi amici, garantendo la continuità di un legame storico che oggi trova nuova linfa vitale nell’entusiasmo degli adolescenti.

In conclusione, l’accoglienza della delegazione polacca rappresenta un tassello fondamentale in un mosaico più ampio di internazionalizzazione.

Gualdo Tadino si conferma una città aperta e inclusiva, capace di farsi promotrice di messaggi di pace e cooperazione in un momento storico delicato per il continente. La sinergia tra l’ente locale e il mondo della scuola continuerà a produrre frutti, sostenendo iniziative che permettano ai giovani di sentirsi parte integrante di una comunità globale.

Il successo di questa iniziativa di accoglienza pone le basi per futuri scambi bilaterali, assicurando che il gemellaggio con Krosno rimanga un organismo vivo, pulsante e orientato al progresso formativo e sociale delle future generazioni.