Figurine celebrano il cuore dello sport a Gualdo Tadino

Atleti locali protagonisti di una collezione senza precedenti

GUALDO TADINO, 31 marzo 2026 – Il tessuto sportivo locale si trasforma in un racconto per immagini grazie al lancio ufficiale della collezione di figurine dedicata alla stagione agonistica 2025/2026. L’iniziativa, che gode del pieno sostegno dell’amministrazione comunale, mira a elevare i protagonisti delle piccole e grandi realtà cittadine al rango di icone del collezionismo. Attraverso la collaborazione con l’azienda specializzata Akinda Sport, sono stati realizzati due volumi distinti che raccolgono centinaia di volti, storie e passioni che ogni giorno animano i campi e le palestre del territorio. Il progetto si configura come un potente strumento di coesione sociale capace di coinvolgere famiglie, ragazzi e appassionati di ogni età, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Gualdo Tadino.

La pubblicazione degli album nasce con l’intento di dare una visibilità tangibile al lavoro oscuro ma fondamentale svolto dalle associazioni sportive gualdesi. Spesso relegate ai margini della grande cronaca, queste realtà rappresentano invece la spina dorsale della vita sociale cittadina. Vedere il proprio volto stampato su una figurina, proprio come accade per i professionisti della Serie A o dei palcoscenici internazionali, regala ai giovani atleti un senso di gratificazione unico.

La collezione è suddivisa per coprire un ampio ventaglio di discipline e società:

Volume 1: ASD Gruppo Sport. Avis Gualdo Tadino, ASD Accademia Gualdo, Gualdo FC, Gualdo Calcio Next

Gen.

Volume 2: ASD Rigali, A. Dil. Salus Basket Gualdo, ASD Atletico Gualdo Fossato, ASD Janus Roller, ASD

Women Gualdo Calcio, Basket Gualdo.

Gli album (al costo di 3 € cad.) e i pacchetti di figurine (al costo di 1 € cad.) sono già disponibili presso i

seguenti punti vendita autorizzati:

 La Libreria di Pecci Rita & C. (Loc. Ponte della Stazione e Centro Commerciale Porta Nova)

 Cartolibreria San Rocco (Via Nino Bixio, 2)

 Cartolibreria Biancospino / Edicola di Mannocci Elisa (Via Flaminia, 181)

 Spigarelli Federico (Viale Don Bosco, 288)

L’assessore Gabriele Bazzucchi ha ribadito come questo simbolo senza tempo riesca a fungere da ponte tra le diverse generazioni, valorizzando l’associazionismo locale e rafforzando quel senso di appartenenza che è alla base di ogni comunità sana.

L’amministrazione comunale vede in questa iniziativa un riflesso dei valori educativi che l’attività fisica porta con sé. Lo sport a Gualdo Tadino non è inteso solo come competizione, ma come un percorso di crescita collettiva e condivisione.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti, titolare della delega allo sport, ha evidenziato come l’album sia un riconoscimento concreto verso il patrimonio umano composto da volontari, tecnici e famiglie. Senza il loro sacrificio costante, molte di queste società non potrebbero esistere. Il progetto editoriale riesce quindi a narrare l’impegno quotidiano in modo originale, trasformando la fatica degli allenamenti in un ricordo indelebile da conservare nel tempo.

Il successo dell’operazione editoriale è stato reso possibile da una stretta collaborazione tra l’ente pubblico e i partner tecnici. La disponibilità della dottoressa Linda Imbrogia di Akinda ha permesso di strutturare una collezione di alta qualità, curata nei minimi dettagli grafici e contenutistici. Questa sinergia dimostra come sia possibile creare prodotti culturali e ludici che abbiano un forte impatto sul territorio, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini. La distribuzione capillare nelle edicole assicura che il progetto entri nelle case di tutti, incentivando lo scambio delle “doppie” e creando nuove occasioni di socialità tra i ragazzi, che tornano a vivere il rito collettivo del collezionismo cartaceo in un’epoca dominata dal digitale.

Oltre all’aspetto ludico immediato, i due volumi dell’album delle società sportive gualdesi si candidano a diventare un vero e proprio archivio storico. Tra qualche decennio, queste pagine testimonieranno chi erano i giovani che calcavano i campi della città nel 2026, documentando l’evoluzione delle discipline e delle divise sociali. In un mondo che corre veloce, fermare l’immagine di un’intera stagione sportiva significa proteggere l’identità locale.

L’entusiasmo registrato fin dalle prime ore di uscita nelle edicole conferma la bontà di una scelta che mette al centro il merito, la passione e il futuro dei giovani campioni del territorio, celebrando lo sport come elemento cardine della vita gualdese.