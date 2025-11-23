Christmas Tree porta la grande musica nel Natale eugubino

Tre concerti tra tradizione, maestri e atmosfere festive

GUBBIO, 25 novembre 2025 – Presentata a Palazzo Pretorio la nuova edizione di Christmas Tree, la rassegna concertistica che accompagnerà le festività natalizie di Gubbio sotto le luci dell’Albero di Natale più grande del mondo, come riporta l’ufficio stampa del Comune di Gubbio.

Un progetto che intreccia musica, tradizione e valorizzazione del patrimonio culturale, promosso dal Comune di Gubbio insieme all’associazione Amici della Musica e ai Cantores Beati Ubaldi, con il sostegno della Fondazione Perugia.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore alla Cultura Paola Salciarini e i direttori artistici Renzo Menichetti e Giovanni Sannipoli, che hanno illustrato nel dettaglio il programma dei tre appuntamenti.

Salciarini ha evidenziato il valore di una proposta culturale capace di dare respiro all’intera città in un periodo così identitario: “Il Natale a Gubbio è un patrimonio condiviso fatto di luce, tradizioni e comunità. Con Christmas Tree la musica diventa il filo che unisce questi elementi, offrendo esperienze artistiche di grande qualità e arricchendo l’offerta culturale delle festività”.





I concerti della rassegna

Sabato 6 dicembre, ore 21.15 – Chiesa di San Pietro: “Overture di Natale” Ad aprire la rassegna sarà un concerto dedicato alle atmosfere più classiche del periodo natalizio. Protagonisti i Cantores Beati Ubaldi, diretti da Alessandra Beneduce e Roberto Tomassoli, affiancati dai giovani talenti del teatro musicale guidati da Renzo Menichetti. Il programma intreccerà pagine celebri del repertorio festivo e brani corali pensati per esaltare armonie e sonorità.

Sabato 13 dicembre, ore 18.15 – Chiesa di San Domenico: “Concerto sotto l’albero” Il secondo appuntamento, giunto alla 25ª edizione, vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica I Filarmonici di Roma, nota per eleganza e versatilità. A dirigere sarà Gianna Fratta, figura di spicco nel panorama internazionale, insignita nel 2009 del titolo di Cavaliere della Repubblica italiana. Il programma proporrà musiche di Beethoven e Richard Strauss, in un viaggio sonoro che esalterà la potenza evocativa della grande orchestrazione sinfonica.

Lunedì 29 dicembre, ore 21.15 – Chiesa di San Pietro: “Le Musiche di Natale” A chiudere la rassegna sarà un concerto dal tono gioioso e celebrativo. Sul palco torneranno i Cantores Beati Ubaldi diretti da Menichetti, con un repertorio dedicato alle melodie più amate della tradizione natalizia. Ospite speciale sarà Ilaria Pilar Patassini, interprete raffinata dalla vocalità calda e versatile, affiancata dal tenore Giorgio Piccotti. Un concerto pensato come un abbraccio musicale alla città, in una cornice suggestiva del centro storico.

Informazioni e biglietti:

I biglietti sono disponibili presso IAT Gubbio, in via della Repubblica. Per prenotazioni: 075 9220693. Gli eventi si terranno nelle chiese di San Pietro e San Domenico. È previsto un prezzo speciale per chi acquista l’intero pacchetto dei tre concerti, un regalo di Natale prezioso e originale.