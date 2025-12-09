Gualdo Tadino conquista turisti e illumina il centro storico

Affluenza record, eventi culturali e tradizioni animano la città

Gualdo Tadino, 9 dicembre 2025 – Gualdo Tadino ha vissuto un ponte dell’Immacolata 2025 di straordinaria intensità, con il centro storico trasformato in un palcoscenico vivo e accogliente. Le strade e le piazze hanno registrato un’affluenza eccezionale di cittadini e visitatori, confermando la città come meta privilegiata per famiglie e turisti. L’Amministrazione comunale, insieme ad associazioni, artigiani e realtà culturali locali, ha messo a punto un programma ricco e variegato che ha saputo coinvolgere tutte le generazioni, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa di Gualdo Tadino.

La Rocca Flea si è vestita di magia con il Castello di Babbo Natale, che ha accolto centinaia di famiglie regalando atmosfere suggestive e momenti di gioia per i più piccoli. Le piazze dedicate all’intrattenimento infantile, animate dalle associazioni CreaMe e La Compagnia di Re Artù, hanno offerto spettacoli e attività che hanno catturato l’entusiasmo dei bambini e la partecipazione dei genitori.

Grande successo anche per le letture animate in via della Volte curate dalla libreria Mondadori, che hanno trasformato la strada in un luogo di narrazione e fantasia. A queste si sono aggiunti gli eventi di “Un villaggio per crescere” e del Centro socio-riabilitativo diurno Il Germoglio, che hanno arricchito ulteriormente il calendario con iniziative di forte valore sociale e culturale.

La giornata dedicata alla ceramica ha rappresentato un momento centrale: artigiani e aziende locali hanno mostrato al pubblico le tecniche e le tradizioni di una lavorazione che è parte integrante dell’identità di Gualdo Tadino. I visitatori hanno potuto osservare da vicino i maestri ceramisti e comprendere la storia di un’arte che continua a essere simbolo della città.

Non meno rilevanti le visite ai presepi artistici e ai musei cittadini, che hanno registrato numeri significativi di ingressi. Il concerto del 6 dicembre nella Concattedrale di San Benedetto ha richiamato un pubblico numeroso, confermando la capacità della città di unire spiritualità e cultura musicale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli organizzatori del primo raduno camper del Drago, che ha portato a Gualdo Tadino persone da tutta Italia. L’iniziativa ha valorizzato il patrimonio cittadino e i servizi offerti, dimostrando come il turismo itinerante possa diventare un volano per l’economia locale. Numerosi anche i gruppi organizzati che hanno prenotato visite guidate al polo museale, segno di un interesse crescente verso la città e le sue eccellenze.

L’assessore comunale alla Cultura e Turismo, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato come il successo del ponte dell’Immacolata sia la prova della forza attrattiva di Gualdo Tadino quando istituzioni, associazioni e operatori culturali lavorano in sinergia. “Le tante presenze – ha dichiarato – testimoniano la voglia di vivere il nostro centro storico e di riscoprirne le bellezze. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito: la città sta crescendo e questi risultati ci incoraggiano a proseguire su questa strada”.

Il Comune ha rimarcato che l’avvio delle iniziative natalizie è stato molto positivo: il centro storico si è mostrato vivace e accogliente, capace di attrarre visitatori e famiglie. Il programma proseguirà fino al 15 gennaio, con ulteriori eventi pensati per rafforzare l’attrattività della città e consolidarne il ruolo di polo culturale e turistico.

Il ponte dell’Immacolata 2025 ha dunque rappresentato un banco di prova superato brillantemente: Gualdo Tadino ha saputo unire tradizione e innovazione, offrendo esperienze che spaziano dall’arte alla musica, dalla solidarietà al divertimento. La città ha dimostrato di possedere un tessuto sociale e culturale capace di generare entusiasmo e partecipazione, con un impatto positivo anche sul turismo e sull’economia locale.

La vivacità delle iniziative, la qualità degli eventi e la risposta del pubblico hanno confermato che Gualdo Tadino è pronta a consolidare la propria immagine di città attrattiva e dinamica. Il ponte dell’Immacolata non è stato soltanto un momento di festa, ma un segnale forte di crescita e di prospettiva per il futuro.