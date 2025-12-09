Nocera Umbra inaugura il nuovo campo sportivo moderno

Taglio del nastro con istituzioni e comunità unite

Nocera Umbra si prepara a vivere un momento che segna una svolta per la sua impiantistica sportiva.

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 10:00, verrà inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica, progettato per ospitare attività multidisciplinari e realizzato in tempi record. L’opera restituisce vitalità a un’area già ricca di strutture, trasformata negli anni in un vero villaggio dello sport, come riporta il comunicato di Denise Smacchi, Segreteria Sindaco Comune di Nocera Umbra.

Il vecchio campo, costruito negli anni Sessanta, ritrova oggi nuova energia grazie a un intervento che non si limita alla dimensione infrastrutturale. È un investimento che guarda al futuro, un segnale di fiducia nella crescita della comunità e nella forza aggregativa dello sport. La nuova struttura si inserisce in un contesto che comprende già due campi da calcio, una piscina, un campo da tennis e un bocciodromo, creando un polo sportivo completo e funzionale.

Il taglio del nastro vedrà la partecipazione del sindaco e dell’onorevole Virginio Caparvi, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo sportivo, militare e religioso. La cerimonia sarà un’occasione di festa collettiva, con l’intera cittadinanza invitata a condividere un momento che segna la rinascita di uno spazio destinato a diventare punto di riferimento per giovani, famiglie e appassionati.

Il nuovo campo è un presidio sociale, luogo di allenamenti, partite e tornei, ma anche di incontri e relazioni. La sua realizzazione rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le nuove generazioni, che avranno a disposizione un ambiente sicuro e moderno, e verso gli adulti che potranno vivere la passione sportiva in un contesto rinnovato. Il nuovo campo sintetico diventa così simbolo di un territorio che sceglie di crescere, di credere nelle proprie risorse e di offrire ai cittadini spazi di aggregazione e benessere.