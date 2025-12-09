Foligno travolge Gubbio e domina con ritmo e precisione

Gli umbri impongono intensità e chiudono con netto 78-45

Foligno non lascia scampo a Gubbio e si prende con autorità l’anticipo della nona giornata, imponendosi con un eloquente 78-45 che fotografa la distanza di energia e concretezza tra le due squadre. La formazione di coach Sansone ha saputo trasformare un avvio complicato in una prova di forza, ribaltando subito l’inerzia e costruendo un successo mai in discussione dopo il primo quarto.

Gli ospiti avevano illuso con un avvio coraggioso: Razzi e Di Simone hanno firmato l’8-2 iniziale che sembrava poter indirizzare la serata verso un equilibrio più serrato. Ma la risposta dei padroni di casa è stata immediata e feroce. Foligno ha alzato il livello di aggressività, ha chiuso gli spazi nel pitturato e ha costretto Gubbio a forzature e palle perse. La fluidità offensiva degli eugubini si è spenta, mentre i biancazzurri hanno trovato canestri ad alta percentuale e seconde opportunità, fino al 25-11 che ha chiuso il primo quarto.

Il secondo periodo ha visto un tentativo di reazione da parte di Gubbio, più ordinato e meno timoroso, ma la forbice non si è mai ridotta. Foligno ha continuato a muovere la palla con sicurezza, trovando soluzioni interne ed esterne e mantenendo il margine. All’intervallo il tabellone segnava 42-24, un divario già pesante che raccontava la differenza di ritmo e fiducia.

Dagli spogliatoi, Gubbio ha provato a rientrare con maggiore aggressività, ma la difesa di Foligno ha chiuso ogni varco. Il terzo quarto è stato il momento decisivo: appena 5 punti segnati dagli ospiti contro un avversario che ha continuato a correre e a colpire con lucidità. Il 56-29 di fine periodo ha di fatto chiuso la contesa.

L’ultimo quarto è scivolato via senza scossoni, con Foligno a gestire e Gubbio incapace di trovare continuità. Il 78-45 finale è il riflesso di una partita dominata dai locali, capaci di trasformare un avvio incerto in una dimostrazione di forza collettiva.

Sul piano individuale, spiccano i 23 punti di Misolic, autentico trascinatore offensivo, e i 19 di Tosti, incisivo in ogni fase del gioco. Bene anche Patani K. con 12 punti e Baldinotti L. con 11, a conferma di una distribuzione equilibrata delle responsabilità. Per Gubbio, invece, resta la sensazione di una squadra che ha perso fiducia dopo il primo break e non ha più trovato soluzioni efficaci.

La cronaca evidenzia come la partita sia stata decisa dalla capacità di Foligno di imporre intensità e ritmo, mentre Gubbio ha pagato la scarsa produttività offensiva e la difficoltà a reggere l’urto fisico. La differenza di energia è stata evidente, con i padroni di casa sempre pronti a correre e a sfruttare ogni occasione.

Per gli eugubini si tratta di una sconfitta pesante, che interrompe la crescita mostrata nelle ultime uscite. Ora servirà una pronta reazione: domenica 14 dicembre la squadra sarà di scena al PalaPellini di Perugia, con palla a due, alle ore 18:00, in un match che diventa già cruciale per ritrovare fiducia e continuità.

UBS Foligno Basket – Basket Gubbio 78-45

UBS Foligno Basket: Pandolfi Elmi 3, Guerrini 4, Baldinotti L. 11, Tosti 19, Mariotti 6, Patani K. 12, Cimarelli, Misolic 23, Baldinotti B., Conti, Zmejkoski, Patani A. ne. All. Sansone