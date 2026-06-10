Riapre la piscina comunale all’aperto di Gubbio

Inaugurati i nuovi spogliatoi a servizio dell’impianto

L’estate eugubina può ufficialmente cominciare: la piscina comunale esterna ha riaperto questa mattina le proprie porte dopo un importante intervento di riqualificazione che consegna alla città nuovi spogliatoi dedicati e servizi più moderni, confortevoli e adeguati alle esigenze degli utenti e delle attività sportive. La cerimonia di riapertura si è svolta presso l’impianto natatorio comunale alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, del presidente di Azzurra, Antonello Volpi, del direttore dei lavori Andrea Posti e del Rup Jonas Orlandi. La struttura riapre per la stagione estiva al termine di un articolato percorso di interventi avviato nel 2024. Una prima fase ha riguardato il consolidamento strutturale degli spazi interessati, mentre l’ultimo stralcio dei lavori, eseguito dall’impresa MMR di Monacelli, ha consentito la completa rifunzionalizzazione degli spogliatoi seminterrati a servizio della piscina esterna. Le opere, di carattere edile e impiantistico, per un costo totale pari a 1milione e 300mila euro, hanno portato alla realizzazione di due blocchi indipendenti di circa 100 metri quadrati ciascuno, destinati rispettivamente agli utenti uomini e donne, completi di servizi igienici, docce e aree dedicate al cambio. Per la prima volta la piscina all’aperto dispone dunque di spogliatoi esterni dedicati esclusivamente all’impianto estivo, con una zona separata riservata agli arbitri in occasione di competizioni sportive, in conformità ai regolamenti CONI.

“Quello che inauguriamo oggi è un intervento importante perché migliora concretamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini, alle famiglie, ai giovani e alle società sportive che frequentano questo impianto – ha sottolineato l’assessore Colaiacovo – si tratta del risultato di un percorso iniziato nel 2024 e portato avanti con determinazione dall’amministrazione comunale. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al direttore dei lavori, alle imprese che hanno operato nel cantiere e al nostro rup Orlandi, che ha seguito con competenza e attenzione tutte le fasi dell’intervento. Grazie al loro lavoro oggi possiamo consegnare alla città una struttura più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze dello sport e del tempo libero”. L’assessore Colaiacovo ha inoltre confermato l’impegno dell’amministrazione comunale sul futuro dell’impianto natatorio, ricordando come siano già stati realizzati due studi di fattibilità relativi al progetto di copertura della vasca olimpionica da 50 metri, un obiettivo strategico sul quale il Comune sta continuando a lavorare con determinazione. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Azzurra Antonello Volpi: “Quello che vediamo oggi è davvero un impianto bellissimo. Questo ultimo stralcio di lavori rappresentava la ciliegina che mancava sulla torta e completa un percorso di valorizzazione molto importante. Adesso aspettiamo gli eugubini, che potranno godere di una struttura sempre più accogliente e funzionale.

Voglio rivolgere un plauso all’amministrazione comunale che ha creduto in questo impianto e ha deciso di investirvi risorse ed energie. Siamo inoltre molto soddisfatti dello slancio che il Comune sta dando al progetto di completamento dell’impianto natatorio: una piscina olimpionica coperta da 50 metri rappresenterebbe una struttura fondamentale non solo per Gubbio ma per tutta la regione. Anche su questo fronte stiamo lavorando con convinzione e guardiamo al futuro con fiducia”.